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У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
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"Я шкодую, що американці приймають таке рішення": в Польщі відреагували на паузу США в постачанні зброї Україні

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль через рішення США призупинити постачання боєприпасів та ракет Україні, наголошуючи на важливості підтримки України. Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів через побоювання щодо скорочення власних запасів.

"Я шкодую, що американці приймають таке рішення": в Польщі відреагували на паузу США в постачанні зброї Україні

В Польщі висловили жаль через призупинення Сполученими Штатами Америки постачання боєприпасів і ракет Україні. Там наголосили на важливості подальшої підтримки України в умовах триваючої агресії з боку росії. Про це інформує видання tvn24.pl з посиланням на заяву віцепрем’єра і міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, передає УНН.

Деталі

Владислав Косіняк-Камиш висловив занепокоєння через рішення США призупинити постачання Україні боєприпасів і ракет. Він наголосив, що для Польщі це не є доброю новиною, адже Україна зараз захищається від російської агресії, і її підтримка є надзвичайно важливою, щоб вона змогла вистояти.

Високопосадовець також зазначив, що європейські країни роблять зусилля для посилення допомоги Україні.

Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки

- заявив польський міністр.

Він наголосив, що рф не демонструє готовності до мирних переговорів, не хоче укладати перемир’я і припиняти вогонь. Саме тому, за його словами, підтримка України має залишатися пріоритетом для Польщі та всієї Європи.

Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що є в інтересах і Польщі, і Європи

- додав Владислав Косіняк-Камиш.

Раніше експерт Майкл Пайфер заявляв, що пауза у постачанні зброї для України свідчить про слабкість позиції США у цьому питанні.

Нагадаємо

У середу, 2 липня Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалили ще на початку червня, однак воно набуло чинності лише зараз. 

Україна з'ясовує питання щодо постачання оборонної допомоги від США. Офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків постачання не надходило, Міноборони України запросило розмову з американськими колегами.

Республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік та Майкл МакКол закликали президента Трампа відновити військову допомогу Україні та провести екстрений брифінг для Конгресу. Демократка Джин Шагін також висловила занепокоєння щодо призупинення поставок, яке Білий дім пояснює низьким рівнем власних військових запасів.

До вантажу американської військової допомоги Україні, який перебуває в Польщі після того, як Вашингтон призупинив поставки зброї Києву, входять ракети до Patriot та GMLR, гранатомети, гаубичні снаряди калібру 155-мм тощо. 

Пентагон пропонує Трампу варіанти військової допомоги Україні - речник Пентагону Парнелл03.07.25, 00:33 • 532 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Республіканська партія США
Пентагон
Білий дім
Майкл Маккол
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
M270 (РСЗВ)
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща
Tesla
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