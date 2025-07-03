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"Я сожалею, что американцы принимают такое решение": в Польше отреагировали на паузу США в поставках оружия Украине

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу решения США приостановить поставки боеприпасов и ракет Украине, подчеркивая важность поддержки Украины. Пентагон остановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

"Я сожалею, что американцы принимают такое решение": в Польше отреагировали на паузу США в поставках оружия Украине

В Польше выразили сожаление по поводу приостановки Соединенными Штатами Америки поставок боеприпасов и ракет Украине. Там подчеркнули важность дальнейшей поддержки Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России. Об этом информирует издание tvn24.pl со ссылкой на заявление вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, передает УНН.

Детали

Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность решением США приостановить поставки Украине боеприпасов и ракет. Он подчеркнул, что для Польши это не является хорошей новостью, ведь Украина сейчас защищается от российской агрессии, и ее поддержка чрезвычайно важна, чтобы она смогла выстоять.

Высокопоставленный чиновник также отметил, что европейские страны прилагают усилия для усиления помощи Украине.

Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот

- заявил польский министр.

Он подчеркнул, что РФ не демонстрирует готовности к мирным переговорам, не хочет заключать перемирие и прекращать огонь. Именно поэтому, по его словам, поддержка Украины должна оставаться приоритетом для Польши и всей Европы.

Тем более нужно и в дальнейшем со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах и Польши, и Европы

- добавил Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее эксперт Майкл Пайфер заявлял, что пауза в поставках оружия для Украины свидетельствует о слабости позиции США в этом вопросе.

Напомним

В среду, 2 июля, Пентагон остановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком сократились. Решение приняли еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас.

Украина выясняет вопрос о поставках оборонной помощи от США. Официальных сообщений о прекращении или пересмотре графиков поставок не поступало, Минобороны Украины запросило разговор с американскими коллегами.

Республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик и Майкл МакКол призвали президента Трампа возобновить военную помощь Украине и провести экстренный брифинг для Конгресса. Демократка Джин Шахин также выразила обеспокоенность по поводу приостановки поставок, которую Белый дом объясняет низким уровнем собственных военных запасов.

В груз американской военной помощи Украине, который находится в Польше после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву, входят ракеты для Patriot и GMLR, гранатометы, гаубичные снаряды калибра 155-мм и т.д.

Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине - представитель Пентагона Парнелл03.07.25, 00:33 • 466 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Пентагон
Белый дом
Майкл Маккол
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
M270 (РСЗО)
Соединённые Штаты
Украина
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