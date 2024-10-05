Сили оборони уразили три командних пункти росіян. У Генштабі повідомили деталі
Київ • УНН
Українські військові завдали успішних ударів по командних пунктах 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад та 2-ї армії РФ. Атаки здійснено ракетами Storm Shadow та снарядами GMLRS.
Українські військові днями уразили три командних пункти російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Результати ударів уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Генштаб повідомляє, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS. Знищення окупантів триває. Далі буде…", - зазначили в Генштабі.
Доповнення
Днями Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження бази пально-мастильних матеріалів "аннанєфтєпродукт" у воронезькій області рф.