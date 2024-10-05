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Сили оборони уразили три командних пункти росіян. У Генштабі повідомили деталі

Сили оборони уразили три командних пункти росіян. У Генштабі повідомили деталі

Київ • УНН

 • 45654 перегляди

Українські військові завдали успішних ударів по командних пунктах 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад та 2-ї армії РФ. Атаки здійснено ракетами Storm Shadow та снарядами GMLRS.

Українські військові днями уразили три командних пункти російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Результати ударів уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Генштаб повідомляє, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS. Знищення окупантів триває. Далі буде…", - зазначили в Генштабі.

Доповнення

Днями Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження бази пально-мастильних матеріалів "аннанєфтєпродукт" у воронезькій області рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
shtormova-tinКрилата ракета Storm Shadow
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniu-m270M270 (РСЗВ)

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