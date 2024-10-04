Генштаб підтвердив ураження нафтобази "аннанєфтєпродукт" у воронезькій області рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження бази пально-мастильних матеріалів "аннанєфтєпродукт" у воронезькій області рф, підтверджено влучання в резервуар, відбулось займання, пише УНН.

Сили оборони України уразили базу ПММ російських окупантів у Воронезькій області. Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф. В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України