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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб подтвердил поражение базы "ананефтепродукт" в воронежской области рф

Генштаб подтвердил поражение базы "ананефтепродукт" в воронежской области рф

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 07:16  •  5478 просмотра

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение базы горюче-смазочных материалов "аннанефтепродукт" в воронежской области рф, подтверждено попадание в резервуар, произошло возгорание.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение базы горюче-смазочных материалов "аннанефтепродукт" в воронежской области рф, подтверждено попадание в резервуар, произошло возгорание, пишет УНН.

Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов в воронежской области. Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "аннанефтепродукт", что возле населенного пункта анна воронежской области рф. В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание. Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины

- сообщили в Генштабе.

Как указано, результаты поражения уточняются.

"Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

В воронежской области рф горит нефтебаза4 октября 2024, 00:19 • 14613 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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