Генштаб подтвердил поражение базы "ананефтепродукт" в воронежской области рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение базы горюче-смазочных материалов "аннанефтепродукт" в воронежской области рф, подтверждено попадание в резервуар, произошло возгорание, пишет УНН.

Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов в воронежской области. Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "аннанефтепродукт", что возле населенного пункта анна воронежской области рф. В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание. Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины