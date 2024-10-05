Силы обороны поразили три командных пункта россиян. В Генштабе сообщили детали
Киев • УНН
Украинские военные нанесли успешные удары по командным пунктам 35-й и 27-й мотострелковых бригад и 2-й армии рф. Атаки осуществлены ракетами Storm Shadow и снарядами GMLRS.
Украинские военные на днях поразили три командных пункта российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
«На днях, нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил рф. Результаты ударов уточняются», - говорится в сообщении.
Генштаб сообщает, что боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
«Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS. Уничтожение оккупантов продолжается. Дальше будет...», - отметили в Генштабе.
Дополнение
На днях Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение базы горюче-смазочных материалов «ананефтепродукт» в воронежской области рф.