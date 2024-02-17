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Поставки деякої техніки в Україну продовжуються в межах укладених раніше контрактів - Пентагон

Поставки деякої техніки в Україну продовжуються в межах укладених раніше контрактів - Пентагон

Київ • УНН

 • 32024 перегляди

Пентагон продовжує постачати військову техніку та боєприпаси в Україну, використовуючи раніше виділені кошти та існуючі контракти, але потребує додаткового фінансування з боку Конгресу для надання нової допомоги.

Попри відсутність рішення Конгресу США про додаткове фінансування для України, виробництво та деякі поставки військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами. Про це Голосу Америки повідомили в Пентагоні, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, це включає артилерійські снаряди, ракети для HIMARS, спроможності ППО та інше військове обладнання. Утім, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу США.

"Останній пакет озброєнь для України анонсували 27 грудня минулого року. Проте Міністерство оборони США може виконати деякі свої попередні зобов'язання перед Києвом завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), фінансування на які виділили ще раніше", - ідеться у повідомленні.

На відміну від програми президентських повноважень (PDA), яка дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI, як зазначається, передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки ЗСУ в довгостроковій перспективі. Утім, наразі усе фінансування для неї вичерпали, і коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес, пише видання.

За словами речника Міноборони США Джеффа Юргенсена, кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставки.

"У багатьох випадках - наприклад, з 155-мм боєприпасами, системами ППО NASAMs, Джавелінами, Стінгерами, GMLRS (ракети для HIMARS - ред.), низкою БПЛА та засобами протидії БПЛА - виробництво та постачання цього в Україну, а також поповнення запасів США продовжується згідно з умовами цих контрактів", - сказав Голосу Америки Джефф Юргенсен.

З безпекових міркувань у Пентагоні не надали точнішої інформації про кількість обладнання або конкретні терміни їх доставки в Україну.

Однією з найбільш нагальних потреб ЗСУ за останні місяці стали артилерійські снаряди. Київ неодноразово попереджав про нестачу критично важливих боєприпасів. В американському уряді це також визнають.

Наразі США виробляють приблизно 28 тисяч 155-мм снарядів на місяць, а до кінця 2024 року планують збільшити виробництво до 70-80 тис. на місяць, повідомив Голосу Америки речник Пентагону Джефф Юргенсен. За його словами, фінансування USAI також сприяє виробництву таких снарядів.

Водночас Юргенсен зазначив, що Конгрес досі не ухвалив запиту адміністрації на додаткове фінансування. За словами речника Пентагону, подібна невизначеність має "руйнівні наслідки" для Міністерства оборони, включаючи можливість надавати допомогу Україні та іншим союзникам і партнерам США.

"Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Cтінгерів, Джавелінів і ракет PAC-3 для систем Patriot", - сказав Джефф Юргенсен.

Доповнення

Раніше цього тижня Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів. Утім, так виглядає, що законопроєкт може зіткнутись із труднощами в Палаті представників США, де більшість мають республіканці.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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