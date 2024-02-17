Поставки некоторой техники в Украину продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов - Пентагон

Несмотря на отсутствие решения Конгресса США о дополнительном финансировании для Украины, производство и некоторые поставки военной техники и боеприпасов в Украину продолжаются согласно заключенным ранее контрактам. Об этом Голосу Америки сообщили в Пентагоне, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, это включает артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, способности ПВО и другое военное оборудование. Впрочем, для предоставления новой помощи Украине Пентагону нужно дополнительное финансирование от Конгресса США.

"Последний пакет вооружений для Украины анонсировали 27 декабря прошлого года. Однако Министерство обороны США может выполнить некоторые свои предыдущие обязательства перед Киевом благодаря уже существующим контрактам по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), финансирование на которые выделили еще раньше", - говорится в сообщении.

В отличие от программы президентских полномочий (PDA), которая позволяет Соединенным Штатам быстро поставлять оружие в Украину непосредственно с собственных складов, USAI, как отмечается, предусматривает заказ оборудования у производителей. Эту программу использовали для поддержки ВСУ в долгосрочной перспективе. Впрочем, сейчас все финансирование для нее исчерпали, и средств на новые закупки у Пентагона не осталось, пока их не утвердит Конгресс, пишет издание.

По словам спикера Минобороны США Джеффа Юргенсена, каждый контракт USAI имеет определенный период выполнения, сроки производства и доставки.

"Во многих случаях - например, с 155-мм боеприпасами, системами ПВО NASAMs, Джавелинами, Стингерами, GMLRS (ракеты для HIMARS - ред.), рядом БПЛА и средствами противодействия БПЛА - производство и поставки этого в Украину, а также пополнение запасов США продолжается согласно условиям этих контрактов", - сказал Голосу Америки Джефф Юргенсен.

Из соображений безопасности в Пентагоне не предоставили более точной информации о количестве оборудования или конкретных сроках их доставки в Украину.

Одной из самых насущных потребностей ВСУ за последние месяцы стали артиллерийские снаряды. Киев неоднократно предупреждал о нехватке критически важных боеприпасов. В американском правительстве это также признают.

Сейчас США производят примерно 28 тысяч 155-мм снарядов в месяц, а до конца 2024 года планируют увеличить производство до 70-80 тыс. в месяц, сообщил Голосу Америки спикер Пентагона Джефф Юргенсен. По его словам, финансирование USAI также способствует производству таких снарядов.

В то же время Юргенсен отметил, что Конгресс до сих пор не принял запрос администрации на дополнительное финансирование. По словам представителя Пентагона, подобная неопределенность имеет "разрушительные последствия" для Министерства обороны, включая возможность оказывать помощь Украине и другим союзникам и партнерам США.

"Например, без дополнительного финансирования мы не можем достичь своей цели по производству 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Это также ограничивает способность Минобороны США выполнять запланированные многолетние закупочные контракты, включая ракеты для Стингеров, Джавелинов и ракет PAC-3 для систем Patriot", - сказал Джефф Юргенсен.

Дополнение

Ранее на этой неделе Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов. Впрочем, так выглядит, что законопроект может столкнуться с трудностями в Палате представителей США, где большинство имеют республиканцы.