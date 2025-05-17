Rheinmetall і Lockheed Martin створять у Європі спільне підприємство з виробництва озброєння Patriot
Київ • УНН
Rheinmetall планує з Lockheed Martin виробництво ракет і літальних апаратів, зокрема для Patriot, в Європі. Інвестиції сягнуть 5 млрд євро, виробництво стартує у 2026 році.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall і американська компанія Lockheed Martin створюють спільне підприємство для виробництва літальних апаратів і ракет, зокрема для системи протиповітряної оборони Patriot, на території Європи. Про це інформує видання Hartpunkt, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що німецький оборонний концерн Rheinmetall, що базується в Дюссельдорфі, планує налагодити в Європі великомасштабне виробництво ракет і реактивних снарядів, у тому числі озброєння для системи ППО Patriot, в рамках спільного підприємства з американською компанією Lockheed Martin.
Причиною такого кроку стали обмежені інвестиційні можливості у США, які не дозволяють задовольнити зростаючий попит у Європі
За словами генерального директора Rheinmetall Армін Паппергер, зараз ведуться переговори про створення спільного підприємства, в якому компанія прагне отримати 60% частку.
Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати літальний апарат із США – це занадто довго
У новому європейському Центрі компетенції планують одночасне виробництво ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM і PAC-3. Заплановано потужності до 10 тис. літальних апаратів і такої ж кількості ракетних двигунів на рік. Передбачається повна вертикальна інтеграція виробництва, включно з дослідно-конструкторськими роботами. Інтелектуальні права при цьому належатимуть європейській стороні.
Очікується, що виробництво двигунів розпочнеться у 2026 році, а ракет — у 2027-му. 2028–2029 роки стануть періодом активного нарощування потужностей. Загальний обсяг інвестицій у проект може сягнути 5 млрд євро.
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Rheinmetall також планує перенести лінії збирання ATACMS зі США та максимально залучити власні компоненти. Щорічно очікується попит на 600–800 ATACMS, 2 500 GMLRS, 5 000 Hellfire, 5 200 JAGM і 250–300 PAC-3
"У Lockheed Martin підтверджують плани створення європейського Центру ракетної досконалості. Компанія зазначає, що будь-яка співпраця відбуватиметься у взаємодії з урядами США та Німеччини. Переговори ще тривають, усі деталі залишаються попередніми", - йдеться в повідомленні.
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