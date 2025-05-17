Rheinmetall и Lockheed Martin создадут в Европе совместное предприятие по производству вооружения Patriot

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Lockheed Martin создают совместное предприятие для производства летательных аппаратов и ракет, в частности для системы противовоздушной обороны Patriot, на территории Европы. Об этом сообщает издание Hartpunkt, передает УНН.

Детали

Отмечается, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, базирующийся в Дюссельдорфе, планирует наладить в Европе крупномасштабное производство ракет и реактивных снарядов, в том числе вооружения для системы ПВО Patriot, в рамках совместного предприятия с американской компанией Lockheed Martin.

Причиной такого шага стали ограниченные инвестиционные возможности в США, которые не позволяют удовлетворить растущий спрос в Европе

По словам генерального директора Rheinmetall Армин Паппергер, сейчас ведутся переговоры о создании совместного предприятия, в котором компания стремится получить 60% долю.

Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить летательный аппарат из США – это слишком долго - заявил Армин Паппергер.

В новом европейском Центре компетенции планируют одновременное производство ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3. Запланированы мощности до 10 тыс. летательных аппаратов и такого же количества ракетных двигателей в год. Предусматривается полная вертикальная интеграция производства, включая исследовательско-конструкторские работы. Интеллектуальные права при этом будут принадлежать европейской стороне.

Ожидается, что производство двигателей начнется в 2026 году, а ракет — в 2027-м. 2028–2029 годы станут периодом активного наращивания мощностей. Общий объем инвестиций в проект может достичь 5 млрд евро.

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Rheinmetall также планирует перенести линии сборки ATACMS из США и максимально привлечь собственные компоненты. Ежегодно ожидается спрос на 600–800 ATACMS, 2 500 GMLRS, 5 000 Hellfire, 5 200 JAGM и 250–300 PAC-3

"В Lockheed Martin подтверждают планы создания европейского Центра ракетного совершенства. Компания отмечает, что любое сотрудничество будет происходить во взаимодействии с правительствами США и Германии. Переговоры еще продолжаются, все детали остаются предварительными", - говорится в сообщении.

Напомним

Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности предоставить вооружение для международной миротворческой миссии в Украине. Компания может предложить более 2000 наименований вооружений, в частности танки и бронеавтомобили.

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