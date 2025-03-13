Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні після війни

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий взяти участь у забезпеченні можливої міжнародної миротворчої місії після закінчення війни росії проти України. Про це на пресконференції в середу, 12 березня, заявив глава компанії Армін Папперґер передає Deutsche Welle, пише УНН.

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Зазначається, що поки що мова про теоретичну можливість. Паппергер пояснив, що конкретні розмови на цей момент не ведуться. За його словами, Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань" озброєнь, але конкретних цифр можливих постачань не назвав.

Про готовність відправити в Україну миротворців раніше заявили кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, Франція, Данія та Швеція. США ведуть у ці дні переговори з росією та Україною про умови закінчення війни.

Як приклад глава Rheinmetall назвав постачання німецької танкової бригади в Литві, розгортання якої має завершитися до 2027 року. За його словами, може йтися "насамперед про танки й броньовані автомобілі". Папперґер зазначив, що Rheinmetall - "найбільший виробник армійських вантажівок". Він також згадав вироблені компанією засоби РЕБ і розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, "коли буде проведена лінія розмежування". У зв'язку з цим він назвав і розвідувальні супутники, в які Rheinmetall "зараз інвестує".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про готовність розглянути участь у миротворчих операціях в Україні. Заява пролунала після рішення Трампа призупинити військову допомогу США Україні через суперечку із Зеленським.