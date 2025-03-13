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Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине после войны

Киев • УНН

 • 18526 просмотра

Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности предоставить вооружение для международной миротворческой миссии в Украине. Компания может предложить более 2000 наименований вооружений, в частности танки и бронеавтомобили.

Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине после войны

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов принять участие в обеспечении возможной международной миротворческой миссии после окончания войны россии против Украины. Об этом на пресс-конференции в среду, 12 марта, заявил глава компании Армин Паппергер передает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пока речь о теоретической возможности. Паппергер пояснил, что конкретные разговоры на данный момент не ведутся. По его словам, Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований" вооружений, но конкретных цифр возможных поставок не назвал.

О готовности отправить в Украину миротворцев ранее заявили несколько европейских стран, в частности Великобритания, Франция, Дания и Швеция. США ведут в эти дни переговоры с россией и Украиной об условиях окончания войны.

В качестве примера глава Rheinmetall назвал поставки немецкой танковой бригады в Литве, развертывание которой должно завершиться до 2027 года. По его словам, речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях". Паппергер отметил, что Rheinmetall - "крупнейший производитель армейских грузовиков". Он также упомянул производимые компанией средства РЭБ и разведывательные дроны, которые могут понадобиться для контроля, "когда будет проведена линия разграничения". В связи с этим он назвал и разведывательные спутники, в которые Rheinmetall "сейчас инвестирует".

Напомним

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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