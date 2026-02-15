Lockheed Martin успешно завершила испытания ракет ER GMLRS с увеличенной дальностью полета
Lockheed Martin провела финальные квалификационные испытания ракеты ER GMLRS, которая поразила цель на 112 км. Новая разработка способна удвоить радиус действия стандартных боеприпасов GMLRS.
Американская корпорация Lockheed Martin отчиталась об успешном проведении финальных квалификационных испытаний управляемой ракеты увеличенной дальности (ER GMLRS) на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Во время тестов ракета с альтернативной боевой частью была запущена с модернизированной установки M270A2, поразив цель на расстоянии 112 километров. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Детали
Особенностью новой разработки является ее способность значительно расширить боевые возможности артиллерийских подразделений без необходимости внедрения новых пусковых платформ или изменения логистических цепей. Ракеты ER GMLRS полностью совместимы как с гусеничными установками M270, так и с высокомобильными колесными системами HIMARS. Вице-президент Lockheed Martin Дэйв Грайзер отметил, что успех испытаний позволяет предоставить армии оружие большей дальности на базе уже проверенных систем, которым доверяют военные.
Использование альтернативной боевой части (AW) позволяет эффективно поражать площадные цели, сохраняя при этом высокую точность, характерную для точечных ударов. Система предназначена для выполнения широкого спектра задач – от подавления противовоздушной обороны противника до уничтожения высокоценных объектов, чувствительных ко времени. Благодаря усовершенствованному двигателю и системе управления, новая версия ракеты фактически удваивает радиус действия стандартных боеприпасов GMLRS.
Технические характеристики ракеты ER GMLRS:
- Максимальная дальность стрельбы: до 150 км (против 70 км у базовой версии GMLRS)
- Дистанция успешного испытательного пуска: 112 км
- Тип боевой части: альтернативная (AW) для поражения площадных и точечных целей
- Совместимые пусковые платформы: M270A2 и HIMARS
- Система наведения: высокоточная управляемая система залпового огня
- Ключевые задачи: подавление ПВО, уничтожение логистических узлов и высокоценных целей
Завершение этого этапа испытаний всего через две недели после предыдущих январских тестов демонстрирует высокую интенсивность подготовки к серийному производству. Ожидается, что внедрение ER GMLRS существенно изменит тактику применения реактивной артиллерии, позволяя силам США и союзников наносить удары с более безопасных расстояний, оставаясь вне зоны досягаемости большинства средств поражения противника.
