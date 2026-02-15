Lockheed Martin успешно завершила испытания ракет ER GMLRS с увеличенной дальностью полета

$42.990.00
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский14 февраля, 16:31
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФ14 февраля, 16:50
Зеленский и Павел обсудили военную поддержку Украины и участие Чехии в инициативе PURL14 февраля, 17:24
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах14 февраля, 17:39
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру14 февраля, 18:16
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"23:20
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн14 февраля, 08:54
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки13 февраля, 18:03
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой13 февраля, 09:44
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Фильм

Lockheed Martin успешно завершила испытания ракет ER GMLRS с увеличенной дальностью полета

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Lockheed Martin провела финальные квалификационные испытания ракеты ER GMLRS, которая поразила цель на 112 км. Новая разработка способна удвоить радиус действия стандартных боеприпасов GMLRS.

Lockheed Martin успешно завершила испытания ракет ER GMLRS с увеличенной дальностью полета
Фото: Lockheed Martin

Американская корпорация Lockheed Martin отчиталась об успешном проведении финальных квалификационных испытаний управляемой ракеты увеличенной дальности (ER GMLRS) на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Во время тестов ракета с альтернативной боевой частью была запущена с модернизированной установки M270A2, поразив цель на расстоянии 112 километров. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Особенностью новой разработки является ее способность значительно расширить боевые возможности артиллерийских подразделений без необходимости внедрения новых пусковых платформ или изменения логистических цепей. Ракеты ER GMLRS полностью совместимы как с гусеничными установками M270, так и с высокомобильными колесными системами HIMARS. Вице-президент Lockheed Martin Дэйв Грайзер отметил, что успех испытаний позволяет предоставить армии оружие большей дальности на базе уже проверенных систем, которым доверяют военные.

Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский14.02.26, 19:06 • 16003 просмотра

Использование альтернативной боевой части (AW) позволяет эффективно поражать площадные цели, сохраняя при этом высокую точность, характерную для точечных ударов. Система предназначена для выполнения широкого спектра задач – от подавления противовоздушной обороны противника до уничтожения высокоценных объектов, чувствительных ко времени. Благодаря усовершенствованному двигателю и системе управления, новая версия ракеты фактически удваивает радиус действия стандартных боеприпасов GMLRS.

Технические характеристики ракеты ER GMLRS:

  • Максимальная дальность стрельбы: до 150 км (против 70 км у базовой версии GMLRS)
    • Дистанция успешного испытательного пуска: 112 км
      • Тип боевой части: альтернативная (AW) для поражения площадных и точечных целей
        • Совместимые пусковые платформы: M270A2 и HIMARS
          • Система наведения: высокоточная управляемая система залпового огня
            • Ключевые задачи: подавление ПВО, уничтожение логистических узлов и высокоценных целей

              Завершение этого этапа испытаний всего через две недели после предыдущих январских тестов демонстрирует высокую интенсивность подготовки к серийному производству. Ожидается, что внедрение ER GMLRS существенно изменит тактику применения реактивной артиллерии, позволяя силам США и союзников наносить удары с более безопасных расстояний, оставаясь вне зоны досягаемости большинства средств поражения противника.

              Немецкий Stark открывает в Украине технологический центр и запускает производство ударных дронов15.02.26, 00:57 • 1986 просмотров

              Степан Гафтко

              Новости МираТехнологии
              Техника
              Нью-Мексико
              M270 (РСЗО)
              M142 HIMARS