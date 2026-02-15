Немецкий Stark открывает в Украине технологический центр и запускает производство ударных дронов

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 5150 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 12433 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 14477 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 15183 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 16259 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16608 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14273 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14835 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14791 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14244 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.7м/с
84%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo14 февраля, 13:12 • 11478 просмотра
"Я увидел жажду победы" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину14 февраля, 13:24 • 5110 просмотра
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 6850 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo14 февраля, 16:50 • 8246 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 7496 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 75148 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 118207 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 68969 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 86450 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 127035 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Ильхам Алиев
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15378 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15016 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18354 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41599 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 40366 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
Золото

Немецкий Stark открывает в Украине технологический центр и запускает производство ударных дронов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Немецкий стартап Stark открыл в Украине R&D центр площадью 2000 квадратных метров и начинает строительство производственных мощностей для беспилотных систем. Компания планирует выпускать барражирующие боеприпасы Virtus с дальностью до 100 км и системой ИИ Minerva.

Немецкий Stark открывает в Украине технологический центр и запускает производство ударных дронов
Фото: Stark

Немецкий оборонный стартап Stark объявил о масштабном расширении своего присутствия в Украине, открыв новый центр исследований и разработок (R&D) площадью 2000 квадратных метров. Компания также начинает строительство производственных мощностей для выпуска беспилотных систем. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Новый технологический хаб рассчитан на работу более 200 специалистов, которые будут заниматься системной интеграцией, обучением военных и усовершенствованием программного обеспечения. Основная цель проекта – максимально сократить путь от конструкторской идеи до серийного образца, используя результаты испытаний на линии фронта. Благодаря локализации Stark планирует привлечь региональные цепочки поставок, что повысит промышленную устойчивость производства и сделает его независимым от внешней логистики.

Германия разместит 12 тысяч дронов-камикадзе вблизи восточной границы с рф29.10.25, 12:27 • 3688 просмотров

Немецкая компания рассматривает Украину как ключевого партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности. Помимо украинского филиала, стартап уже расширил свою сеть на Грецию, Великобританию и Швецию. Стремительное развитие Stark подтверждается недавним контрактом со страной НАТО на поставку барражирующих боеприпасов Virtus, первые партии которых поступят заказчику уже в феврале 2026 года.

Технологические особенности: Virtus и Vanta

Главным продуктом, на котором сосредоточится украинское производство, вероятно, станет барражирующий боеприпас Virtus. Этот дрон способен к вертикальному взлету и посадке (VTOL), что позволяет запускать его с любого ограниченного участка без пусковых установок.

Барражирующий боеприпас Virtus. Фото: Stark
Барражирующий боеприпас Virtus. Фото: Stark

Основные характеристики Virtus:

  • Дальность поражения: до 100 км.
    • Скорость: крейсерская – 120 км/ч, максимальная (в пике) – 250 км/ч.
      • Вес: общий – 30 кг, боевая часть – 5 кг.
        • Интеллект: система Minerva на основе ИИ позволяет автономно идентифицировать цели даже в условиях работы РЭБ и отсутствия GPS.

          Параллельно компания развивает линейку безэкипажных катеров Vanta.

          Немецкий стартап Stark поставит дроны Virtus стране НАТО на севере Европы05.02.26, 02:11 • 4109 просмотров

          Степан Гафтко

          Война в УкраинеТехнологии
          Техника
          Война в Украине
          НАТО
          Швеция
          Великобритания
          Греция
          Украина