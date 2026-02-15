Немецкий Stark открывает в Украине технологический центр и запускает производство ударных дронов

Фото: Stark

Немецкий оборонный стартап Stark объявил о масштабном расширении своего присутствия в Украине, открыв новый центр исследований и разработок (R&D) площадью 2000 квадратных метров. Компания также начинает строительство производственных мощностей для выпуска беспилотных систем. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Новый технологический хаб рассчитан на работу более 200 специалистов, которые будут заниматься системной интеграцией, обучением военных и усовершенствованием программного обеспечения. Основная цель проекта – максимально сократить путь от конструкторской идеи до серийного образца, используя результаты испытаний на линии фронта. Благодаря локализации Stark планирует привлечь региональные цепочки поставок, что повысит промышленную устойчивость производства и сделает его независимым от внешней логистики.

Германия разместит 12 тысяч дронов-камикадзе вблизи восточной границы с рф

Немецкая компания рассматривает Украину как ключевого партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности. Помимо украинского филиала, стартап уже расширил свою сеть на Грецию, Великобританию и Швецию. Стремительное развитие Stark подтверждается недавним контрактом со страной НАТО на поставку барражирующих боеприпасов Virtus, первые партии которых поступят заказчику уже в феврале 2026 года.

Технологические особенности: Virtus и Vanta

Главным продуктом, на котором сосредоточится украинское производство, вероятно, станет барражирующий боеприпас Virtus. Этот дрон способен к вертикальному взлету и посадке (VTOL), что позволяет запускать его с любого ограниченного участка без пусковых установок.

Барражирующий боеприпас Virtus. Фото: Stark

Основные характеристики Virtus:

Дальность поражения: до 100 км.

Скорость: крейсерская – 120 км/ч, максимальная (в пике) – 250 км/ч.

Вес: общий – 30 кг, боевая часть – 5 кг.

Интеллект: система Minerva на основе ИИ позволяет автономно идентифицировать цели даже в условиях работы РЭБ и отсутствия GPS.

Параллельно компания развивает линейку безэкипажных катеров Vanta.

Немецкий стартап Stark поставит дроны Virtus стране НАТО на севере Европы