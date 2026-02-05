Немецкий стартап Stark поставит дроны Virtus стране НАТО на севере Европы
Киев • УНН
Немецкая компания Stark заключила контракт на поставку дронов Virtus стране НАТО. Первые дроны будут переданы заказчику в феврале 2026 года, полное выполнение контракта запланировано до конца августа.
Немецкая оборонная компания Stark, имеющая официальное представительство в Украине, заключила контракт на поставку барражирующих боеприпасов Virtus с одной из стран НАТО. Согласно условиям соглашения, первые дроны будут переданы заказчику уже в феврале 2026 года, а полное выполнение контракта запланировано до конца августа. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
Дрон-камикадзе Virtus разрабатывался с учетом непосредственного опыта боевых действий в Украине, где система проходила испытания в течение многих месяцев. Беспилотник оснащен функцией вертикального взлета и посадки (VTOL), имеет дальность действия до 100 км и способен развивать скорость до 250 км/ч во время пикирования на цель. Важным преимуществом Virtus является интегрированный искусственный интеллект Minerva, позволяющий дрону автономно распознавать и поражать цели даже в условиях полного отсутствия сигнала GPS или активной работы вражеских средств РЭБ.
Скорость, надежность и глубокое понимание оперативных реалий имеют сегодня решающее значение
Хотя точная стоимость сделки и название страны-заказчика не раскрываются из-за конфиденциальности, известно, что речь идет о государстве Северной Европы, которое стремится усилить свой оборонный потенциал на фоне региональных угроз.
Конкуренция с гигантами и признание в Бундесвере
Контракт со страной НАТО стал очередным успехом Stark после того, как компания получила заказ от Бундесвера. Ранее в немецких СМИ появлялась информация о низкой результативности Virtus на учениях, однако генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер официально опроверг эти слухи. По его словам, дроны продемонстрировали эффективность поражения целей на уровне более 90%.
Помимо немецкой армии, интерес к Virtus проявляют и другие союзники, поскольку система способна нести полезную нагрузку до 5 кг, что делает ее эффективной против тяжелой бронетехники.
Наличие офиса Stark в Украине позволяет разработчикам оперативно совершенствовать программное обеспечение на основе реальных данных с поля боя, что делает этот дрон одним из наиболее адаптированных к современным условиям войны продуктов на мировом рынке.
