Німецький стартап Stark поставить дрони Virtus країні НАТО на півночі Європи
Київ • УНН
Німецька компанія Stark уклала контракт на постачання дронів Virtus країні НАТО. Перші дрони будуть передані замовнику у лютому 2026 року, повне виконання контракту заплановане до кінця серпня.
Німецька оборонна компанія Stark, яка має офіційне представництво в Україні, уклала контракт на постачання баражуючих боєприпасів Virtus з однією з країн НАТО. Згідно з умовами угоди, перші дрони будуть передані замовнику вже у лютому 2026 року, а повне виконання контракту заплановане до кінця серпня. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Дрон-камікадзе Virtus розроблявся з урахуванням безпосереднього досвіду бойових дій в Україні, де система проходила випробування протягом багатьох місяців. Безпілотник оснащений функцією вертикального злету та посадки (VTOL), має дальність дії до 100 км і здатний розвивати швидкість до 250 км/год під час пікірування на ціль. Важливою перевагою Virtus є інтегрований штучний інтелект Minerva, що дозволяє дрону автономно розпізнавати та уражати цілі навіть в умовах повної відсутності сигналу GPS або активної роботи ворожих засобів РЕБ.
Швидкість, надійність та глибоке розуміння оперативних реалій мають сьогодні вирішальне значення
Хоча точна вартість угоди та назва країни-замовника не розкриваються через конфіденційність, відомо, що йдеться про державу Північної Європи, яка прагне посилити свій оборонний потенціал на тлі регіональних загроз.
Конкуренція з гігантами та визнання в Бундесвері
Контракт із країною НАТО став черговим успіхом Stark після того, як компанія отримала замовлення від Бундесверу. Раніше у німецьких ЗМІ з'являлася інформація про низьку результативність Virtus на навчаннях, проте генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр офіційно заперечив ці чутки. За його словами, дрони продемонстрували ефективність ураження цілей на рівні понад 90%.
Окрім німецького війська, інтерес до Virtus виявляють і інші союзники, оскільки система здатна нести корисне навантаження до 5 кг, що робить її ефективною проти важкої бронетехніки.
Наявність офісу Stark в Україні дозволяє розробникам оперативно вдосконалювати програмне забезпечення на основі реальних даних із поля бою, що робить цей дрон одним із найбільш адаптованих до сучасних умов війни продуктів на світовому ринку.
