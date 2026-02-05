$43.190.22
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 9594 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 9854 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 10708 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 13109 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 15013 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13200 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12914 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19402 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26227 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Німецький стартап Stark поставить дрони Virtus країні НАТО на півночі Європи

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Німецька компанія Stark уклала контракт на постачання дронів Virtus країні НАТО. Перші дрони будуть передані замовнику у лютому 2026 року, повне виконання контракту заплановане до кінця серпня.

Німецький стартап Stark поставить дрони Virtus країні НАТО на півночі Європи

Німецька оборонна компанія Stark, яка має офіційне представництво в Україні, уклала контракт на постачання баражуючих боєприпасів Virtus з однією з країн НАТО. Згідно з умовами угоди, перші дрони будуть передані замовнику вже у лютому 2026 року, а повне виконання контракту заплановане до кінця серпня. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Дрон-камікадзе Virtus розроблявся з урахуванням безпосереднього досвіду бойових дій в Україні, де система проходила випробування протягом багатьох місяців. Безпілотник оснащений функцією вертикального злету та посадки (VTOL), має дальність дії до 100 км і здатний розвивати швидкість до 250 км/год під час пікірування на ціль. Важливою перевагою Virtus є інтегрований штучний інтелект Minerva, що дозволяє дрону автономно розпізнавати та уражати цілі навіть в умовах повної відсутності сигналу GPS або активної роботи ворожих засобів РЕБ.

Швидкість, надійність та глибоке розуміння оперативних реалій мають сьогодні вирішальне значення

– зазначили у компанії Stark, коментуючи підписання контракту.

Хоча точна вартість угоди та назва країни-замовника не розкриваються через конфіденційність, відомо, що йдеться про державу Північної Європи, яка прагне посилити свій оборонний потенціал на тлі регіональних загроз.

Конкуренція з гігантами та визнання в Бундесвері

Контракт із країною НАТО став черговим успіхом Stark після того, як компанія отримала замовлення від Бундесверу. Раніше у німецьких ЗМІ з'являлася інформація про низьку результативність Virtus на навчаннях, проте генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр офіційно заперечив ці чутки. За його словами, дрони продемонстрували ефективність ураження цілей на рівні понад 90%.

Окрім німецького війська, інтерес до Virtus виявляють і інші союзники, оскільки система здатна нести корисне навантаження до 5 кг, що робить її ефективною проти важкої бронетехніки.

Наявність офісу Stark в Україні дозволяє розробникам оперативно вдосконалювати програмне забезпечення на основі реальних даних із поля бою, що робить цей дрон одним із найбільш адаптованих до сучасних умов війни продуктів на світовому ринку.

Степан Гафтко

