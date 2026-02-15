$42.990.00
Німецький Stark відкриває в Україні технологічний центр та запускає виробництво ударних дронів

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Німецький стартап Stark відкрив в Україні R&D центр площею 2000 квадратних метрів та розпочинає будівництво виробничих потужностей для безпілотних систем. Компанія планує випускати баражуючі боєприпаси Virtus з дальністю до 100 км та системою ШІ Minerva.

Німецький Stark відкриває в Україні технологічний центр та запускає виробництво ударних дронів
Фото: Stark

Німецький оборонний стартап Stark оголосив про масштабне розширення своєї присутності в Україні, відкривши новий центр досліджень та розробок (R&D) площею 2000 квадратних метрів. Компанія також розпочинає будівництво виробничих потужностей для випуску безпілотних систем. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Новий технологічний хаб розрахований на роботу понад 200 фахівців, які займатимуться системною інтеграцією, навчанням військових та вдосконаленням програмного забезпечення. Основна мета проєкту – максимально скоротити шлях від конструкторської ідеї до серійного зразка, використовуючи результати випробувань на лінії фронту. Завдяки локалізації Stark планує залучити регіональні ланцюги постачання, що підвищить промислову стійкість виробництва та зробить його незалежним від зовнішньої логістики.

Німеччина розмістить 12 тисяч дронів-камікадзе поблизу східного кордону з рф29.10.25, 12:27 • 3688 переглядiв

Німецька компанія розглядає Україну як ключового партнера у формуванні нової архітектури європейської безпеки. Окрім української філії, стартап уже розширив свою мережу на Грецію, Велику Британію та Швецію. Стрімкий розвиток Stark підтверджується нещодавнім контрактом із країною НАТО на постачання баражуючих боєприпасів Virtus, перші партії яких надійдуть замовнику вже у лютому 2026 року.

Технологічні особливості: Virtus та Vanta

Головним продуктом, на якому зосередиться українське виробництво, ймовірно, стане баражуючий боєприпас Virtus. Цей дрон здатний до вертикального злету та посадки (VTOL), що дозволяє запускати його з будь-якої обмеженої ділянки без пускових установок.

Баражуючий боєприпас Virtus. Фото: Stark
Баражуючий боєприпас Virtus. Фото: Stark

Основні характеристики Virtus:

  • Дальність ураження: до 100 км.
    • Швидкість: крейсерська – 120 км/год, максимальна (у піке) – 250 км/год.
      • Вага: загальна – 30 кг, бойова частина – 5 кг.
        • Інтелект: система Minerva на основі ШІ дозволяє автономно ідентифікувати цілі навіть в умовах роботи РЕБ та відсутності GPS.

          Паралельно компанія розвиває лінійку безекіпажних катерів Vanta.

          Німецький стартап Stark поставить дрони Virtus країні НАТО на півночі Європи05.02.26, 02:11 • 4109 переглядiв

          Степан Гафтко

