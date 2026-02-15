Німецький Stark відкриває в Україні технологічний центр та запускає виробництво ударних дронів
Київ • УНН
Німецький стартап Stark відкрив в Україні R&D центр площею 2000 квадратних метрів та розпочинає будівництво виробничих потужностей для безпілотних систем. Компанія планує випускати баражуючі боєприпаси Virtus з дальністю до 100 км та системою ШІ Minerva.
Німецький оборонний стартап Stark оголосив про масштабне розширення своєї присутності в Україні, відкривши новий центр досліджень та розробок (R&D) площею 2000 квадратних метрів. Компанія також розпочинає будівництво виробничих потужностей для випуску безпілотних систем. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Новий технологічний хаб розрахований на роботу понад 200 фахівців, які займатимуться системною інтеграцією, навчанням військових та вдосконаленням програмного забезпечення. Основна мета проєкту – максимально скоротити шлях від конструкторської ідеї до серійного зразка, використовуючи результати випробувань на лінії фронту. Завдяки локалізації Stark планує залучити регіональні ланцюги постачання, що підвищить промислову стійкість виробництва та зробить його незалежним від зовнішньої логістики.
Німецька компанія розглядає Україну як ключового партнера у формуванні нової архітектури європейської безпеки. Окрім української філії, стартап уже розширив свою мережу на Грецію, Велику Британію та Швецію. Стрімкий розвиток Stark підтверджується нещодавнім контрактом із країною НАТО на постачання баражуючих боєприпасів Virtus, перші партії яких надійдуть замовнику вже у лютому 2026 року.
Технологічні особливості: Virtus та Vanta
Головним продуктом, на якому зосередиться українське виробництво, ймовірно, стане баражуючий боєприпас Virtus. Цей дрон здатний до вертикального злету та посадки (VTOL), що дозволяє запускати його з будь-якої обмеженої ділянки без пускових установок.
Основні характеристики Virtus:
- Дальність ураження: до 100 км.
- Швидкість: крейсерська – 120 км/год, максимальна (у піке) – 250 км/год.
- Вага: загальна – 30 кг, бойова частина – 5 кг.
- Інтелект: система Minerva на основі ШІ дозволяє автономно ідентифікувати цілі навіть в умовах роботи РЕБ та відсутності GPS.
Паралельно компанія розвиває лінійку безекіпажних катерів Vanta.
