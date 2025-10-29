Німеччина розмістить 12 тисяч дронів-камікадзе поблизу східного кордону з рф

$42.080.01
09:51
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 36069 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 36192 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 38654 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 104127 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 57266 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 52782 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78292 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38687 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28861 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 36070 перегляди
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2
Дональд Трамп
Даніель Ек
Пітер Тіль
Себастьян Лекорню
Прокудін Олександр Сергійович
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Донецька область
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусною
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The Hill
Truth Social

Німеччина розмістить 12 тисяч дронів-камікадзе поблизу східного кордону з рф

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Німеччина планує закупити до 12 тисяч дронів-камікадзе у стартапів Helsing, Stark та оборонного гіганта Rheinmetall на суму близько 300 мільйонів євро. Ці безпілотники призначені для німецької бригади в Литві, яка захищатиме східний фланг НАТО від росії.

Німеччина розмістить 12 тисяч дронів-камікадзе поблизу східного кордону з рф

Німеччина планує закупити до 12 тисяч дронів-камікадзе у двох стартапів — Helsing і Stark — та оборонного гіганта Rheinmetall. Нові безпілотники призначені для німецької бригади в Литві, яка захищатиме східний фланг НАТО від росії. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Два німецькі стартапи — Helsing і Stark, а також найбільший оборонний підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту вартістю близько 300 мільйонів євро кожен, повідомили три джерела, знайомі з ситуацією.

Формальні угоди ще не підписані, але якщо парламентський бюджетний комітет Німеччини схвалить контракти, це, ймовірно, стануть найбільші замовлення для двох молодих компаній.

Згідно з домовленістю, три компанії мають поставити до 12 000 дронів, хоча спочатку буде передано лише частину з них.

Очікується, що безпілотники надійдуть на озброєння нової німецької бригади в Литві, створеної для захисту східного флангу НАТО від росії.

За словами поінформованих осіб, влада сподівається, що розподіл контракту між трьома компаніями сприятиме інноваціям.

Вони роблять це, щоб зберегти конкуренцію та отримати найкращу систему

- сказало одне з джерел.

Угода укладається на тлі прагнення європейських країн посилити потенціал ведення бойових дій із використанням дронів — як оборонних систем для захисту від безпілотників, так і ударних, призначених для ураження ворожих цілей.

Інвестиції в оборонні стартапи Європи різко зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну, адже венчурні фонди активно вкладаються у військові технології.

Стартап Helsing, підтриманий засновником Spotify Даніелем Еком, наразі є найдорожчим оборонним стартапом Європи з оцінкою 12 мільярдів євро.

В Іспанії п'ять рейсів з британськими туристами були змушені змінити напрямок руху через невідомий дрон28.10.25, 11:29 • 2262 перегляди

Протягом минулого року компанія оголосила про плани поставити 6 000 ударних дронів для України, придбала німецького авіавиробника Grob і заявила про намір виробляти системи підводного спостереження у Великій Британії.

Стартап Stark, заснований лише 15 місяців тому, має підтримку таких інвесторів, як американський мільярдер Пітер Тіль і венчурний фонд Sequoia Capital із Силіконової долини. У компанії є команда в Україні, що займається тестуванням і розробкою, а в липні Stark оголосила про відкриття заводу у британському місті Свіндон.

Плани передати частину контракту гіганту Rheinmetall, який уже отримав десятки мільярдів євро державних замовлень, стали несподіванкою для деяких представників оборонної галузі.

Хоча компанія співпрацює з американським виробником дронів Anduril і ізраїльською UVision, до недавнього часу вона не мала власного ударного безпілотника.

Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10.10.25, 12:44 • 54222 перегляди

За словами двох джерел, Rheinmetall, штаб-квартира якої розташована в Дюссельдорфі, запропонувала німецьким військовим озброєний дрон FV-014 (Raider), який компанія представила публічно у вересні. Безпілотник може нести вантаж до 5 кг і має радіус дії до 100 км.

Stark планує поставляти свої дрони Virtus, а Helsing — модель HX-2.

"Rheinmetall вдалося знайти спосіб увійти в гру", — зазначив один із представників німецької оборонної промисловості.

Helsing, Stark, Rheinmetall і німецьке управління оборонних закупівель відмовилися від коментарів.

На півдні Естонії поблизу військового містечка збили невідомий дрон28.10.25, 20:43 • 3326 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Пітер Тіль
Financial Times
Рейнметалл
НАТО
Даніель Ек
Дюссельдорф
Литва
Велика Британія
Німеччина
Україна