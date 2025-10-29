Німеччина розмістить 12 тисяч дронів-камікадзе поблизу східного кордону з рф

Німеччина планує закупити до 12 тисяч дронів-камікадзе у двох стартапів — Helsing і Stark — та оборонного гіганта Rheinmetall. Нові безпілотники призначені для німецької бригади в Литві, яка захищатиме східний фланг НАТО від росії. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Два німецькі стартапи — Helsing і Stark, а також найбільший оборонний підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту вартістю близько 300 мільйонів євро кожен, повідомили три джерела, знайомі з ситуацією.

Формальні угоди ще не підписані, але якщо парламентський бюджетний комітет Німеччини схвалить контракти, це, ймовірно, стануть найбільші замовлення для двох молодих компаній.

Згідно з домовленістю, три компанії мають поставити до 12 000 дронів, хоча спочатку буде передано лише частину з них.

Очікується, що безпілотники надійдуть на озброєння нової німецької бригади в Литві, створеної для захисту східного флангу НАТО від росії.

За словами поінформованих осіб, влада сподівається, що розподіл контракту між трьома компаніями сприятиме інноваціям.

Вони роблять це, щоб зберегти конкуренцію та отримати найкращу систему - сказало одне з джерел.

Угода укладається на тлі прагнення європейських країн посилити потенціал ведення бойових дій із використанням дронів — як оборонних систем для захисту від безпілотників, так і ударних, призначених для ураження ворожих цілей.

Інвестиції в оборонні стартапи Європи різко зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну, адже венчурні фонди активно вкладаються у військові технології.

Стартап Helsing, підтриманий засновником Spotify Даніелем Еком, наразі є найдорожчим оборонним стартапом Європи з оцінкою 12 мільярдів євро.

Протягом минулого року компанія оголосила про плани поставити 6 000 ударних дронів для України, придбала німецького авіавиробника Grob і заявила про намір виробляти системи підводного спостереження у Великій Британії.

Стартап Stark, заснований лише 15 місяців тому, має підтримку таких інвесторів, як американський мільярдер Пітер Тіль і венчурний фонд Sequoia Capital із Силіконової долини. У компанії є команда в Україні, що займається тестуванням і розробкою, а в липні Stark оголосила про відкриття заводу у британському місті Свіндон.

Плани передати частину контракту гіганту Rheinmetall, який уже отримав десятки мільярдів євро державних замовлень, стали несподіванкою для деяких представників оборонної галузі.

Хоча компанія співпрацює з американським виробником дронів Anduril і ізраїльською UVision, до недавнього часу вона не мала власного ударного безпілотника.

За словами двох джерел, Rheinmetall, штаб-квартира якої розташована в Дюссельдорфі, запропонувала німецьким військовим озброєний дрон FV-014 (Raider), який компанія представила публічно у вересні. Безпілотник може нести вантаж до 5 кг і має радіус дії до 100 км.

Stark планує поставляти свої дрони Virtus, а Helsing — модель HX-2.

"Rheinmetall вдалося знайти спосіб увійти в гру", — зазначив один із представників німецької оборонної промисловості.

Helsing, Stark, Rheinmetall і німецьке управління оборонних закупівель відмовилися від коментарів.

