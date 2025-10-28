$42.070.07
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
На півдні Естонії поблизу військового містечка збили невідомий дрон

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

17 жовтня над військовим містечком Реедо в Естонії пролетіли два невідомі дрони, один з яких був збитий союзниками. Військові не змогли знайти збитий безпілотник.

На півдні Естонії поблизу військового містечка збили невідомий дрон

На півдні Естонії виявили два невідомих дрони, один з яких збили. Інцидент трапився ще 17 жовтня. Про це повідомляє ERR, передає УНН.

Деталі

17 жовтня в Естонії, недалеко від військового містечка Реедо, пролетіли два безпілотники невідомого походження. Один з них був збитий союзниками - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові спільно з поліцією і прикордонною охороною намагалися виявити збитий дрон, проте знайти його не вдалося.

У військовому містечку Реедо, яке було відкрито рік тому, дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку армії США - бронетанкове розвідувальне підрозділ. Містечко призначене в першу чергу для розміщення військових з країн-союзників, а також для Сил оборони Естонії.

Нагадаємо

В Іспанії п'ять рейсів, заповнених британськими туристами, довелося перенаправити на інші напрямки після того, як поблизу аеропорту Аліканте було помічено таємничий дрон.

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
Армія США
Іспанія
Естонія