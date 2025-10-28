На півдні Естонії поблизу військового містечка збили невідомий дрон
17 жовтня над військовим містечком Реедо в Естонії пролетіли два невідомі дрони, один з яких був збитий союзниками. Військові не змогли знайти збитий безпілотник.
Деталі
17 жовтня в Естонії, недалеко від військового містечка Реедо, пролетіли два безпілотники невідомого походження. Один з них був збитий союзниками - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військові спільно з поліцією і прикордонною охороною намагалися виявити збитий дрон, проте знайти його не вдалося.
У військовому містечку Реедо, яке було відкрито рік тому, дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку армії США - бронетанкове розвідувальне підрозділ. Містечко призначене в першу чергу для розміщення військових з країн-союзників, а також для Сил оборони Естонії.
Нагадаємо
