На юге Эстонии вблизи военного городка сбили неизвестный дрон

На юге Эстонии обнаружили два неизвестных дрона, один из которых сбили. Инцидент произошел еще 17 октября. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

17 октября в Эстонии, недалеко от военного городка Реэдо, пролетели два беспилотника неизвестного происхождения. Один из них был сбит союзниками - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные совместно с полицией и пограничной охраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось.

В военном городке Реэдо, который был открыт год назад, дислоцируется 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка армии США - бронетанковое разведывательное подразделение. Городок предназначен в первую очередь для размещения военных из стран-союзников, а также для Сил обороны Эстонии.

Напомним

В Испании пять рейсов, заполненных британскими туристами, пришлось перенаправить на другие направления после того, как вблизи аэропорта Аликанте был замечен таинственный дрон.