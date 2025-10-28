На юге Эстонии вблизи военного городка сбили неизвестный дрон
Киев • УНН
На юге Эстонии обнаружили два неизвестных дрона, один из которых сбили. Инцидент произошел еще 17 октября. Об этом сообщает ERR, передает УНН.
Детали
17 октября в Эстонии, недалеко от военного городка Реэдо, пролетели два беспилотника неизвестного происхождения. Один из них был сбит союзниками - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные совместно с полицией и пограничной охраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось.
В военном городке Реэдо, который был открыт год назад, дислоцируется 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка армии США - бронетанковое разведывательное подразделение. Городок предназначен в первую очередь для размещения военных из стран-союзников, а также для Сил обороны Эстонии.
Напомним
