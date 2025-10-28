$42.070.07
16:50 • 28613 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 23324 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 28939 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 52997 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 33756 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25667 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21405 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16729 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 52715 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31754 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Теги
Авторы
На юге Эстонии вблизи военного городка сбили неизвестный дрон

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

17 октября над военным городком Реэдо в Эстонии пролетели два неизвестных дрона, один из которых был сбит союзниками. Военные не смогли найти сбитый беспилотник.

На юге Эстонии вблизи военного городка сбили неизвестный дрон

На юге Эстонии обнаружили два неизвестных дрона, один из которых сбили. Инцидент произошел еще 17 октября. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

17 октября в Эстонии, недалеко от военного городка Реэдо, пролетели два беспилотника неизвестного происхождения. Один из них был сбит союзниками - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные совместно с полицией и пограничной охраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось.

В военном городке Реэдо, который был открыт год назад, дислоцируется 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка армии США - бронетанковое разведывательное подразделение. Городок предназначен в первую очередь для размещения военных из стран-союзников, а также для Сил обороны Эстонии.

Напомним

В Испании пять рейсов, заполненных британскими туристами, пришлось перенаправить на другие направления после того, как вблизи аэропорта Аликанте был замечен таинственный дрон.

Павел Башинский

Новости Мира
Техника
Армия Соединенных Штатов Америки
Испания
Эстония