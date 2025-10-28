В Іспанії п'ять рейсів з британськими туристами були змушені змінити напрямок руху через невідомий дрон

В Іспанії п'ять рейсів, заповнених британськими туристами, довелося перенаправити на інші напрямки після того, як поблизу аеропорту Аліканте було помічено таємничий дрон. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Адміністрація аеропорту AENA призупинила роботу незадовго до 21 години минулої ночі після виявлення дрона у повітряному просторі. Звичайна діяльність була відновлена лише близько 23 години минулої ночі.

Вночі було підтверджено, що десять міжнародних рейсів, які прямували до Коста-Бланки, довелося перенаправити на сусідні аеропорти: сім до Валенсії, один до Мурсії, один до Барселони та один до Пальми на Майорці.

П'ять рейсів виконували з Великої Британії:

три літаки Ryanair, які вилетіли з Манчестера, Лондона (Станстед) та Ньюкасла;

рейс easyJet з Ліверпуля та рейс Jet2 з Манчестера.

Попередження про дрон також спричинило затримки для відпочивальників на рейсах, які прямували до Аліканте. За місцевими повідомленнями, безпосередньо постраждало близько тисячі мандрівників.

Поліція продовжує розслідування, намагаючись встановити особу оператора дрона.

Раніше цього місяця в аеропорту Пальми почався безлад після того, як поблизу злітно-посадкових смуг було помічено таємничий дрон. А наприкінці вересня рейси також були перенаправлені з аеропорту Фуертевентура після виявлення дрона.

У той час повідомлялося, що щонайменше три літаки, заповнені відпочивальниками, були повернуті з аеропорту острова.

Поліція досі намагається встановити особу, відповідальну за проблеми на Майорці. У нещодавніх повідомленнях йдеться про те, що їм може загрожувати штраф у розмірі до 3,9 мільйона фунтів стерлінгів.

Найвищий штраф може бути застосований, якщо оператор дрона виявиться професіоналом, таким як пілот або авіаційний інженер. Якщо особа виявиться непрофесіоналом, ймовірний штраф становитиме близько 195 000 фунтів стерлінгів.

Доповнення

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.