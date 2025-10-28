$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
В Іспанії п'ять рейсів з британськими туристами були змушені змінити напрямок руху через невідомий дрон

Київ • УНН

 • 906 перегляди

П'ять рейсів з британськими туристами були перенаправлені після виявлення дрона поблизу аеропорту Аліканте. Загалом десять міжнародних рейсів змінили маршрут, спричинивши затримки для близько тисячі мандрівників.

В Іспанії п'ять рейсів з британськими туристами були змушені змінити напрямок руху через невідомий дрон

В Іспанії п'ять рейсів, заповнених британськими туристами, довелося перенаправити на інші напрямки після того, як поблизу аеропорту Аліканте було помічено таємничий дрон. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Адміністрація аеропорту AENA призупинила роботу незадовго до 21 години минулої ночі після виявлення дрона у повітряному просторі. Звичайна діяльність була відновлена лише близько 23 години минулої ночі.

Вночі було підтверджено, що десять міжнародних рейсів, які прямували до Коста-Бланки, довелося перенаправити на сусідні аеропорти: сім до Валенсії, один до Мурсії, один до Барселони та один до Пальми на Майорці.

П'ять рейсів виконували з Великої Британії:

  • три літаки Ryanair, які вилетіли з Манчестера, Лондона (Станстед) та Ньюкасла;
    • рейс easyJet з Ліверпуля та рейс Jet2 з Манчестера.

      Попередження про дрон також спричинило затримки для відпочивальників на рейсах, які прямували до Аліканте. За місцевими повідомленнями, безпосередньо постраждало близько тисячі мандрівників.

      Поліція продовжує розслідування, намагаючись встановити особу оператора дрона.

      Раніше цього місяця в аеропорту Пальми почався безлад після того, як поблизу злітно-посадкових смуг було помічено таємничий дрон. А наприкінці вересня рейси також були перенаправлені з аеропорту Фуертевентура після виявлення дрона.

      У той час повідомлялося, що щонайменше три літаки, заповнені відпочивальниками, були повернуті з аеропорту острова.

      Поліція досі намагається встановити особу, відповідальну за проблеми на Майорці. У нещодавніх повідомленнях йдеться про те, що їм може загрожувати штраф у розмірі до 3,9 мільйона фунтів стерлінгів.

      Найвищий штраф може бути застосований, якщо оператор дрона виявиться професіоналом, таким як пілот або авіаційний інженер. Якщо особа виявиться непрофесіоналом, ймовірний штраф становитиме близько 195 000 фунтів стерлінгів.

      Доповнення

      За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.

      Павло Зінченко

