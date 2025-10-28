$42.070.07
09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
27 октября, 14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
27 октября, 14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
В Испании пять рейсов с британскими туристами были вынуждены изменить направление движения из-за неизвестного дрона

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Пять рейсов с британскими туристами были перенаправлены после обнаружения дрона вблизи аэропорта Аликанте. Всего десять международных рейсов изменили маршрут, вызвав задержки для около тысячи путешественников.

В Испании пять рейсов с британскими туристами были вынуждены изменить направление движения из-за неизвестного дрона

В Испании пять рейсов, заполненных британскими туристами, пришлось перенаправить на другие направления после того, как вблизи аэропорта Аликанте был замечен таинственный дрон. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Администрация аэропорта AENA приостановила работу незадолго до 21 часа прошлой ночью после обнаружения дрона в воздушном пространстве. Обычная деятельность была возобновлена только около 23 часов прошлой ночью.

Ночью было подтверждено, что десять международных рейсов, направлявшихся в Коста-Бланку, пришлось перенаправить в соседние аэропорты: семь в Валенсию, один в Мурсию, один в Барселону и один в Пальму на Майорке.

Пять рейсов выполнялись из Великобритании:

  • три самолета Ryanair, вылетевшие из Манчестера, Лондона (Станстед) и Ньюкасла;
    • рейс easyJet из Ливерпуля и рейс Jet2 из Манчестера.

      Предупреждение о дроне также вызвало задержки для отдыхающих на рейсах, направлявшихся в Аликанте. По местным сообщениям, непосредственно пострадало около тысячи путешественников.

      Полиция продолжает расследование, пытаясь установить личность оператора дрона.

      Ранее в этом месяце в аэропорту Пальмы начался беспорядок после того, как вблизи взлетно-посадочных полос был замечен таинственный дрон. А в конце сентября рейсы также были перенаправлены из аэропорта Фуэртевентура после обнаружения дрона.

      В то время сообщалось, что по меньшей мере три самолета, заполненные отдыхающими, были возвращены из аэропорта острова.

      Полиция до сих пор пытается установить личность, ответственную за проблемы на Майорке. В недавних сообщениях говорится о том, что им может грозить штраф в размере до 3,9 миллиона фунтов стерлингов.

      Самый высокий штраф может быть применен, если оператор дрона окажется профессионалом, таким как пилот или авиационный инженер. Если лицо окажется непрофессионалом, вероятный штраф составит около 195 000 фунтов стерлингов.

      Дополнение

      За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжение дронов в свое воздушное пространство, что вызвало беспокойство и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с россией.

