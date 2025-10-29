Германия разместит 12 тысяч дронов-камикадзе вблизи восточной границы с рф

Германия планирует закупить до 12 тысяч дронов-камикадзе у двух стартапов — Helsing и Stark — и оборонного гиганта Rheinmetall. Новые беспилотники предназначены для немецкой бригады в Литве, которая будет защищать восточный фланг НАТО от россии. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Два немецких стартапа — Helsing и Stark, а также крупнейший оборонный подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Формальные соглашения еще не подписаны, но если парламентский бюджетный комитет Германии одобрит контракты, это, вероятно, станут крупнейшие заказы для двух молодых компаний.

Согласно договоренности, три компании должны поставить до 12 000 дронов, хотя изначально будет передана лишь часть из них.

Ожидается, что беспилотники поступят на вооружение новой немецкой бригады в Литве, созданной для защиты восточного фланга НАТО от России.

По словам информированных лиц, власти надеются, что распределение контракта между тремя компаниями будет способствовать инновациям.

Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и получить лучшую систему - сказал один из источников.

Сделка заключается на фоне стремления европейских стран усилить потенциал ведения боевых действий с использованием дронов — как оборонительных систем для защиты от беспилотников, так и ударных, предназначенных для поражения вражеских целей.

Инвестиции в оборонные стартапы Европы резко возросли после полномасштабного вторжения России в Украину, ведь венчурные фонды активно вкладываются в военные технологии.

Стартап Helsing, поддержанный основателем Spotify Даниэлем Эком, в настоящее время является самым дорогим оборонным стартапом Европы с оценкой 12 миллиардов евро.

В течение прошлого года компания объявила о планах поставить 6 000 ударных дронов для Украины, приобрела немецкого авиапроизводителя Grob и заявила о намерении производить системы подводного наблюдения в Великобритании.

Стартап Stark, основанный всего 15 месяцев назад, имеет поддержку таких инвесторов, как американский миллиардер Питер Тиль и венчурный фонд Sequoia Capital из Силиконовой долины. У компании есть команда в Украине, занимающаяся тестированием и разработкой, а в июле Stark объявила об открытии завода в британском городе Суиндон.

Планы передать часть контракта гиганту Rheinmetall, который уже получил десятки миллиардов евро государственных заказов, стали неожиданностью для некоторых представителей оборонной отрасли.

Хотя компания сотрудничает с американским производителем дронов Anduril и израильской UVision, до недавнего времени она не имела собственного ударного беспилотника.

По словам двух источников, Rheinmetall, штаб-квартира которой расположена в Дюссельдорфе, предложила немецким военным вооруженный дрон FV-014 (Raider), который компания представила публично в сентябре. Беспилотник может нести груз до 5 кг и имеет радиус действия до 100 км.

Stark планирует поставлять свои дроны Virtus, а Helsing — модель HX-2.

"Rheinmetall удалось найти способ войти в игру", — отметил один из представителей немецкой оборонной промышленности.

Helsing, Stark, Rheinmetall и немецкое управление оборонных закупок отказались от комментариев.

