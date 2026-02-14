Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о возобновлении производства ракет "Фламинго" после уничтожения производственной линии. Украина уже использовала эти ракеты по территории, где находятся системы "Орешник".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет немного ракет "Фламинго". Были определенные проблемы с их производством, ведь одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, однако уже удалось возобновить производство. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
У нас нет много (ракет "Фламинго" - ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории, где находятся системы "Орешник". Увидим результаты, но, я думаю, результаты мы такие получили. Конечно важно, чтобы мы поработали над увеличением количества. Мы имели определенные технические проблемы, потому что одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара. Они уже релоцировались, и возобновили производство
Напомним
Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.