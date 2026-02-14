$42.990.00
51.030.00
ukenru
17:06 • 960 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 3624 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 7356 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 11092 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 13377 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 12856 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 13914 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14154 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13659 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25915 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
81%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Количество боев на фронте за сутки возросло - карта от Генштаба по направлениямPhoto14 февраля, 07:39 • 3882 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 12436 просмотра
Переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов на пути к урегулированию, но остались самые сложные - Рубио14 февраля, 09:03 • 3138 просмотра
Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ14 февраля, 10:59 • 6186 просмотра
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo13:12 • 5666 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 70648 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 106534 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 65525 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 83396 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 124222 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 12486 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 13693 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 17086 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 39928 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 39061 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Шахед-136

Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Президент Зеленский сообщил о возобновлении производства ракет "Фламинго" после уничтожения производственной линии. Украина уже использовала эти ракеты по территории, где находятся системы "Орешник".

Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет немного ракет "Фламинго". Были определенные проблемы с их производством, ведь одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, однако уже удалось возобновить производство. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

У нас нет много (ракет "Фламинго" - ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории, где находятся системы "Орешник". Увидим результаты, но, я думаю, результаты мы такие получили. Конечно важно, чтобы мы поработали над увеличением количества. Мы имели определенные технические проблемы, потому что одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара. Они уже релоцировались, и возобновили производство

- сказал Зеленский.

Напомним

Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина