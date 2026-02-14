Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет немного ракет "Фламинго". Были определенные проблемы с их производством, ведь одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, однако уже удалось возобновить производство. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

У нас нет много (ракет "Фламинго" - ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории, где находятся системы "Орешник". Увидим результаты, но, я думаю, результаты мы такие получили. Конечно важно, чтобы мы поработали над увеличением количества. Мы имели определенные технические проблемы, потому что одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара. Они уже релоцировались, и возобновили производство - сказал Зеленский.

Напомним

Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.