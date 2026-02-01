$42.850.00
ППО, F-16, HIMARS і технологічна перевага: Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся з представниками НАТО для обговорення оборонної допомоги. Ключові пріоритети співпраці включають посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 та HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

ППО, F-16, HIMARS і технологічна перевага: Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України та командувачем Групи сприяння безпеці України (NSATU/SAG-U). Про це повідомляється на сайті Міноборони, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони.

Ключовий пріоритет зараз - захист неба, і для цього Україна трансформує систему "малої" ППО. Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці - посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою. Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють

- сказав Федоров.

Вказується, що окремим треком є координація формату "Рамштайн" разом із Німеччиною та Великою Британією - "щоб прискорити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України".

Нагадаємо

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО. Його проведуть Велика Британія та Німеччина.

Міністр оборони США пропустить саміт НАТО: замість нього поїде прихильник виведення американських військ з Європи29.01.26, 22:41 • 4163 перегляди

Вадим Хлюдзинський

