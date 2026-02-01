ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества
Киев • УНН
Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился с представителями НАТО для обсуждения оборонной помощи. Ключевые приоритеты сотрудничества включают усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим превосходством.
Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом – командующим Специальной миссии НАТО по оказанию помощи и подготовке для Украины и командующим Группой содействия безопасности Украины (NSATU/SAG-U). Об этом сообщается на сайте Минобороны, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что Федоров поблагодарил НАТО за последовательную поддержку и эффективную координацию критически важной оборонной помощи, в частности в рамках инициативы PURL, через которую Украина получает необходимые боеприпасы для противовоздушной обороны.
Ключевой приоритет сейчас – защита неба, и для этого Украина трансформирует систему "малой" ПВО. Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества – усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом. Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают
Указывается, что отдельным треком является координация формата "Рамштайн" вместе с Германией и Великобританией – "чтобы ускорить принятие решений и поставки необходимой помощи для Украины".
Напомним
Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО. Его проведут Великобритания и Германия.
Министр обороны США пропустит саммит НАТО: вместо него поедет сторонник вывода американских войск из Европы29.01.26, 22:41 • 4161 просмотр