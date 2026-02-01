ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 9248 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 14900 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 13732 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 14592 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 14268 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 11612 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 10883 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6080 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11181 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18582 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
3.2м/с
74%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo31 января, 13:23 • 12065 просмотра
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области31 января, 13:38 • 7986 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo31 января, 13:52 • 13769 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 9506 просмотра
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго18:22 • 7718 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 30644 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 60253 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 40805 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 45932 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 48595 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 9594 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 19948 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 23919 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 24561 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 23110 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Старлинк
Дипломатка
Фильм

ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился с представителями НАТО для обсуждения оборонной помощи. Ключевые приоритеты сотрудничества включают усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим превосходством.

ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества

Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом – командующим Специальной миссии НАТО по оказанию помощи и подготовке для Украины и командующим Группой содействия безопасности Украины (NSATU/SAG-U). Об этом сообщается на сайте Минобороны, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Федоров поблагодарил НАТО за последовательную поддержку и эффективную координацию критически важной оборонной помощи, в частности в рамках инициативы PURL, через которую Украина получает необходимые боеприпасы для противовоздушной обороны.

Ключевой приоритет сейчас – защита неба, и для этого Украина трансформирует систему "малой" ПВО. Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества – усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом. Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают

- сказал Федоров.

Указывается, что отдельным треком является координация формата "Рамштайн" вместе с Германией и Великобританией – "чтобы ускорить принятие решений и поставки необходимой помощи для Украины".

Напомним

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО. Его проведут Великобритания и Германия.

Министр обороны США пропустит саммит НАТО: вместо него поедет сторонник вывода американских войск из Европы29.01.26, 22:41 • 4161 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Министерство обороны Украины
НАТО
MIM-104 Patriot
Великобритания
Германия
M142 HIMARS
F-16 Fighting Falcon