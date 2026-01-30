Засідання у форматі Рамштайн збирають у штаб-квартирі НАТО 12 лютого

$42.850.08
Ексклюзив
13:54 • 2222 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 6354 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 11005 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 13965 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20131 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 28708 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34624 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41168 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 64953 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48339 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 17395 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 38170 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 43146 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 30846 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 16850 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 2314 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 4198 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 70360 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 55879 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 58227 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 1894 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 7338 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 9500 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31494 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31656 перегляди
Засідання у форматі Рамштайн збирають у штаб-квартирі НАТО 12 лютого

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО. Його проведуть Велика Британія та Німеччина.

Засідання у форматі Рамштайн збирають у штаб-квартирі НАТО 12 лютого

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) скликають у штаб-квартирі НАТО у четвер, 12 лютого, повідомили у пресслужбі Альянсу у п'ятницю, пише УНН.

У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з оборони України у штаб-квартирі НАТО

- повідомили в Альянсі.

Доповнення

У 2025 році Контактна група з питань оборони України провела 8 засідань, під час яких, за даними Міноборони, було оголошено про пакети військової допомоги Україні на мільярди євро.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Міністерство оборони України
НАТО
Велика Британія
Німеччина
Україна