Засідання у форматі Рамштайн збирають у штаб-квартирі НАТО 12 лютого
Київ • УНН
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) скликають у штаб-квартирі НАТО у четвер, 12 лютого, повідомили у пресслужбі Альянсу у п'ятницю, пише УНН.
Доповнення
У 2025 році Контактна група з питань оборони України провела 8 засідань, під час яких, за даними Міноборони, було оголошено про пакети військової допомоги Україні на мільярди євро.