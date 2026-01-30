Заседание в формате Рамштайн собирают в штаб-квартире НАТО 12 февраля

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) созывается в штаб-квартире НАТО в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Альянса в пятницу, пишет УНН.

В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия проведут заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО - сообщили в Альянсе.

Дополнение

В 2025 году Контактная группа по вопросам обороны Украины провела 8 заседаний, во время которых, по данным Минобороны, было объявлено о пакетах военной помощи Украине на миллиарды евро.