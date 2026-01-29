Министр обороны США пропустит саммит НАТО: вместо него поедет сторонник вывода американских войск из Европы

Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение не участвовать в ключевой встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 12 февраля 2026 года. Вместо него американскую делегацию возглавит Элбридж Колби – заместитель министра по вопросам оборонной политики и известный сторонник сокращения военного присутствия США в Европе, что вызывает серьезное беспокойство среди союзников по Альянсу. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отсутствие Хегсета на саммите станет уже вторым случаем подряд, когда топ-чиновники администрации Трампа игнорируют мероприятия НАТО высокого уровня, вслед за госсекретарем Марко Рубио. Выбор Элбриджа Колби в качестве представителя США показателен, ведь именно он является автором новой оборонной стратегии, которая официально снизила приоритетность защиты Европы.

Согласно этому документу, Вашингтон сосредоточится на обороне собственных границ и противостоянии с Китаем, тогда как европейские страны должны "взять на себя инициативу" в сдерживании России.

Это не первый случай, когда Хегсет пропускает встречу НАТО. Но это уже второй раз подряд, когда высокопоставленный чиновник США пропускает встречу высокого уровня после того, как государственный секретарь Марко Рубио в прошлом месяце аналогичным образом отправил своего заместителя – отмечают источники в дипломатических кругах.

Эксперты указывают, что такой шаг рискует послать сигнал о том, что США больше не считают озабоченность союзников своим приоритетом.

План вывода войск и роль Элбриджа Колби

Элбридж Колби, которого считают близким союзником вице-президента Дж. Д. Вэнса, в настоящее время отвечает за разработку планов вывода американского контингента с европейского континента. Его присутствие в Брюсселе позволит союзникам услышать прямую аргументацию относительно новой изоляционистской политики Вашингтона. В то же время в самой Стратегии национальной безопасности США терминология относительно главных угроз была несколько смягчена по настоянию министра финансов Скотта Бессента, чтобы не навредить текущим торговым переговорам с Пекином.

