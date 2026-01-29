Министр обороны США пропустит саммит НАТО: вместо него поедет сторонник вывода американских войск из Европы

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 3112 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 6858 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 11931 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 15763 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 27357 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 25303 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 29334 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 26431 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19732 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 21185 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
89%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУPhoto29 января, 12:30 • 7180 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали29 января, 14:13 • 34207 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 15096 просмотра
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы15:54 • 4998 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 10775 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 11926 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 10888 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 15196 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 75662 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 103962 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Брюссель
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 2946 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 3680 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 30448 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 56389 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 53585 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

Министр обороны США пропустит саммит НАТО: вместо него поедет сторонник вывода американских войск из Европы

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Министр обороны США Пит Хегсет не посетит ключевую встречу НАТО 12 февраля 2026 года, вместо него поедет Элбридж Колби. Колби известен как сторонник сокращения военного присутствия США в Европе, что вызывает беспокойство среди союзников.

Министр обороны США пропустит саммит НАТО: вместо него поедет сторонник вывода американских войск из Европы

Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение не участвовать в ключевой встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 12 февраля 2026 года. Вместо него американскую делегацию возглавит Элбридж Колби – заместитель министра по вопросам оборонной политики и известный сторонник сокращения военного присутствия США в Европе, что вызывает серьезное беспокойство среди союзников по Альянсу. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отсутствие Хегсета на саммите станет уже вторым случаем подряд, когда топ-чиновники администрации Трампа игнорируют мероприятия НАТО высокого уровня, вслед за госсекретарем Марко Рубио. Выбор Элбриджа Колби в качестве представителя США показателен, ведь именно он является автором новой оборонной стратегии, которая официально снизила приоритетность защиты Европы.

Глава дипломатии ЕС Каллас высказалась о создании европейской армии29.01.26, 10:30 • 3092 просмотра

Согласно этому документу, Вашингтон сосредоточится на обороне собственных границ и противостоянии с Китаем, тогда как европейские страны должны "взять на себя инициативу" в сдерживании России.

Это не первый случай, когда Хегсет пропускает встречу НАТО. Но это уже второй раз подряд, когда высокопоставленный чиновник США пропускает встречу высокого уровня после того, как государственный секретарь Марко Рубио в прошлом месяце аналогичным образом отправил своего заместителя

– отмечают источники в дипломатических кругах.

Эксперты указывают, что такой шаг рискует послать сигнал о том, что США больше не считают озабоченность союзников своим приоритетом.

План вывода войск и роль Элбриджа Колби

Элбридж Колби, которого считают близким союзником вице-президента Дж. Д. Вэнса, в настоящее время отвечает за разработку планов вывода американского контингента с европейского континента. Его присутствие в Брюсселе позволит союзникам услышать прямую аргументацию относительно новой изоляционистской политики Вашингтона. В то же время в самой Стратегии национальной безопасности США терминология относительно главных угроз была несколько смягчена по настоянию министра финансов Скотта Бессента, чтобы не навредить текущим торговым переговорам с Пекином. 

Испания инициирует создание общей армии ЕС на фоне кризиса вокруг Гренландии22.01.26, 03:10 • 4004 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Элдридж Колби
Скотт Бессент
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Пентагон
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Брюссель
Китай
Соединённые Штаты