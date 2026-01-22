Испания инициирует создание общей армии ЕС на фоне кризиса вокруг Гренландии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Испании призвал ЕС сформировать единые вооруженные силы для сдерживания внешних угроз. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения угроз Трампа в отношении Гренландии.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европейский Союз перейти к формированию единых вооруженных сил для сдерживания внешних угроз. В комментарии агентству Reuters накануне встреч в Давосе он подчеркнул, что совместные усилия 27 стран будут гораздо эффективнее, чем работа отдельных национальных армий. По словам министра, первоочередной задачей должна стать интеграция оборонной промышленности и объединение материальных активов блока. Об этом пишет УНН.
Подробности
Заявление прозвучало на фоне подготовки к экстренному саммиту лидеров ЕС в Брюсселе, где будут обсуждать угрозы президента США Дональда Трампа относительно аннексии или покупки Гренландии.
Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии21.01.26, 17:42 • 4318 просмотров
Альбарес признал, что дискуссия о готовности европейцев к военной мобилизации является "законной", однако подчеркнул, что собрать критическую массу ресурсов для защиты интересов региона возможно только на уровне всего Европейского Союза.
Неопределенность относительно договоренностей с НАТО
Несмотря на заявление Трампа в социальных сетях о достижении "рамок соглашения" с генсеком НАТО Марком Рютте, Совет ЕС подтвердил проведение срочной встречи в четверг. Европейские лидеры стремятся выработать совместный ответ на американские инициативы, которые угрожают территориальной целостности Дании и стабильности в Арктическом регионе. Испанская инициатива по созданию армии рассматривается как один из шагов к укреплению стратегической автономии Европы.
Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 2506 просмотров