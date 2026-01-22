$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Испания инициирует создание общей армии ЕС на фоне кризиса вокруг Гренландии

Министр иностранных дел Испании призвал ЕС сформировать единые вооруженные силы для сдерживания внешних угроз. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения угроз Трампа в отношении Гренландии.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европейский Союз перейти к формированию единых вооруженных сил для сдерживания внешних угроз. В комментарии агентству Reuters накануне встреч в Давосе он подчеркнул, что совместные усилия 27 стран будут гораздо эффективнее, чем работа отдельных национальных армий. По словам министра, первоочередной задачей должна стать интеграция оборонной промышленности и объединение материальных активов блока. Об этом пишет УНН.

Подробности

Заявление прозвучало на фоне подготовки к экстренному саммиту лидеров ЕС в Брюсселе, где будут обсуждать угрозы президента США Дональда Трампа относительно аннексии или покупки Гренландии.

Альбарес признал, что дискуссия о готовности европейцев к военной мобилизации является "законной", однако подчеркнул, что собрать критическую массу ресурсов для защиты интересов региона возможно только на уровне всего Европейского Союза.

Неопределенность относительно договоренностей с НАТО

Несмотря на заявление Трампа в социальных сетях о достижении "рамок соглашения" с генсеком НАТО Марком Рютте, Совет ЕС подтвердил проведение срочной встречи в четверг. Европейские лидеры стремятся выработать совместный ответ на американские инициативы, которые угрожают территориальной целостности Дании и стабильности в Арктическом регионе. Испанская инициатива по созданию армии рассматривается как один из шагов к укреплению стратегической автономии Европы.

Степан Гафтко

