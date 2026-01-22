Испания инициирует создание общей армии ЕС на фоне кризиса вокруг Гренландии

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европейский Союз перейти к формированию единых вооруженных сил для сдерживания внешних угроз. В комментарии агентству Reuters накануне встреч в Давосе он подчеркнул, что совместные усилия 27 стран будут гораздо эффективнее, чем работа отдельных национальных армий. По словам министра, первоочередной задачей должна стать интеграция оборонной промышленности и объединение материальных активов блока. Об этом пишет УНН.

Подробности

Заявление прозвучало на фоне подготовки к экстренному саммиту лидеров ЕС в Брюсселе, где будут обсуждать угрозы президента США Дональда Трампа относительно аннексии или покупки Гренландии.

Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии

Альбарес признал, что дискуссия о готовности европейцев к военной мобилизации является "законной", однако подчеркнул, что собрать критическую массу ресурсов для защиты интересов региона возможно только на уровне всего Европейского Союза.

Неопределенность относительно договоренностей с НАТО

Несмотря на заявление Трампа в социальных сетях о достижении "рамок соглашения" с генсеком НАТО Марком Рютте, Совет ЕС подтвердил проведение срочной встречи в четверг. Европейские лидеры стремятся выработать совместный ответ на американские инициативы, которые угрожают территориальной целостности Дании и стабильности в Арктическом регионе. Испанская инициатива по созданию армии рассматривается как один из шагов к укреплению стратегической автономии Европы.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы