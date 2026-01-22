Іспанія ініціює створення спільної армії ЄС на тлі кризи навколо Гренландії
Міністр закордонних справ Іспанії закликав ЄС сформувати єдині збройні сили для стримування зовнішніх загроз. Ця заява пролунала на тлі обговорення погроз Трампа щодо Гренландії.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європейський Союз перейти до формування єдиних збройних сил для стримування зовнішніх загроз. У коментарі агентству Reuters напередодні зустрічей у Давосі він наголосив, що спільні зусилля 27 країн будуть набагато ефективнішими, ніж робота окремих національних армій. За словами міністра, першочерговим завданням має стати інтеграція оборонної промисловості та об'єднання матеріальних активів блоку. Про це пише УНН.
Деталі
Заява пролунала на фоні підготовки до екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі, де обговорюватимуть погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії або купівлі Гренландії.
Альбарес визнав, що дискусія про готовність європейців до військової мобілізації є "законною", проте підкреслив, що зібрати критичну масу ресурсів для захисту інтересів регіону можливо лише на рівні всього Європейського Союзу.
Невизначеність щодо домовленостей із НАТО
Попри заяву Трампа у соціальних мережах про досягнення "рамок угоди" з генсеком НАТО Марком Рютте, Рада ЄС підтвердила проведення термінової зустрічі в четвер. Європейські лідери прагнуть виробити спільну відповідь на американські ініціативи, які загрожують територіальній цілісності Данії та стабільності в Арктичному регіоні. Іспанська ініціатива щодо створення армії розглядається як один із кроків до зміцнення стратегічної автономії Європи.
