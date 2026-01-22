$43.180.08
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 10318 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 17026 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 27338 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 19686 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32700 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 35309 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20808 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21734 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 39539 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іспанія ініціює створення спільної армії ЄС на тлі кризи навколо Гренландії

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Міністр закордонних справ Іспанії закликав ЄС сформувати єдині збройні сили для стримування зовнішніх загроз. Ця заява пролунала на тлі обговорення погроз Трампа щодо Гренландії.

Іспанія ініціює створення спільної армії ЄС на тлі кризи навколо Гренландії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європейський Союз перейти до формування єдиних збройних сил для стримування зовнішніх загроз. У коментарі агентству Reuters напередодні зустрічей у Давосі він наголосив, що спільні зусилля 27 країн будуть набагато ефективнішими, ніж робота окремих національних армій. За словами міністра, першочерговим завданням має стати інтеграція оборонної промисловості та об'єднання матеріальних активів блоку. Про це пише УНН.

Деталі

Заява пролунала на фоні підготовки до екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі, де обговорюватимуть погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії або купівлі Гренландії.

Альбарес визнав, що дискусія про готовність європейців до військової мобілізації є "законною", проте підкреслив, що зібрати критичну масу ресурсів для захисту інтересів регіону можливо лише на рівні всього Європейського Союзу.

Невизначеність щодо домовленостей із НАТО

Попри заяву Трампа у соціальних мережах про досягнення "рамок угоди" з генсеком НАТО Марком Рютте, Рада ЄС підтвердила проведення термінової зустрічі в четвер. Європейські лідери прагнуть виробити спільну відповідь на американські ініціативи, які загрожують територіальній цілісності Данії та стабільності в Арктичному регіоні. Іспанська ініціатива щодо створення армії розглядається як один із кроків до зміцнення стратегічної автономії Європи.

Степан Гафтко

