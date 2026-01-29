Міністр оборони США пропустить саміт НАТО: замість нього поїде прихильник виведення американських військ з Європи

Глава Пентагону Піт Хегсет прийняв рішення не брати участі в ключовій зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 12 лютого 2026 року. Замість нього американську делегацію очолить Елбрідж Колбі – заступник міністра з питань оборонної політики та відомий прихильник скорочення військової присутності США в Європі, що викликає серйозне занепокоєння серед союзників по Альянсу. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Відсутність Хегсета на саміті стане вже другим випадком поспіль, коли топ-посадовці адміністрації Трампа ігнорують заходи НАТО високого рівня, слідом за держсекретарем Марко Рубіо. Вибір Елбріджа Колбі як представника США є показовим, адже саме він є автором нової оборонної стратегії, яка офіційно знизила пріоритетність захисту Європи.

Згідно з цим документом, Вашингтон зосередиться на обороні власних кордонів та протистоянні з Китаєм, тоді як європейські країни мають "взяти на себе ініціативу" у стримуванні росії.

Це не перший випадок, коли Хегсет пропускає зустріч НАТО. Але це вже другий раз поспіль, коли високопосадовець США пропускає зустріч високого рівня після того, як державний секретар Марко Рубіо минулого місяця аналогічним чином відправив свого заступника – зазначають джерела в дипломатичних колах.

Експерти вказують, що такий крок ризикує надіслати сигнал про те, що США більше не вважають занепокоєння союзників своїм пріоритетом.

План виведення військ та роль Елбріджа Колбі

Елбрідж Колбі, якого вважають близьким союзником віцепрезидента Дж. Д. Венса, наразі відповідає за розробку планів виведення американського контингенту з європейського континенту. Його присутність у Брюсселі дозволить союзникам почути пряму аргументацію щодо нової ізоляціоністської політики Вашингтона. Водночас у самій Стратегії національної безпеки США термінологія щодо головних загроз була дещо пом’якшена за наполяганням міністра фінансів Скотта Бессента, щоб не зашкодити поточним торговельним переговорам із Пекіном.

