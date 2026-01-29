Міністр оборони США пропустить саміт НАТО: замість нього поїде прихильник виведення американських військ з Європи

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 2352 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 5524 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 10954 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 15128 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 26547 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 24759 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 28845 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 26076 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19484 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 21001 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.6м/с
90%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 6376 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 32695 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 14349 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими15:54 • 4276 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 9924 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 10954 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 10054 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 14435 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 74936 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 103234 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Абу-Дабі
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 2542 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 3208 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 30059 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 56001 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 53218 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

Міністр оборони США пропустить саміт НАТО: замість нього поїде прихильник виведення американських військ з Європи

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міністр оборони США Піт Хегсет не відвідає ключову зустріч НАТО 12 лютого 2026 року, замість нього поїде Елбрідж Колбі. Колбі відомий як прихильник скорочення військової присутності США в Європі, що викликає занепокоєння серед союзників.

Міністр оборони США пропустить саміт НАТО: замість нього поїде прихильник виведення американських військ з Європи

Глава Пентагону Піт Хегсет прийняв рішення не брати участі в ключовій зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 12 лютого 2026 року. Замість нього американську делегацію очолить Елбрідж Колбі – заступник міністра з питань оборонної політики та відомий прихильник скорочення військової присутності США в Європі, що викликає серйозне занепокоєння серед союзників по Альянсу. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Відсутність Хегсета на саміті стане вже другим випадком поспіль, коли топ-посадовці адміністрації Трампа ігнорують заходи НАТО високого рівня, слідом за держсекретарем Марко Рубіо. Вибір Елбріджа Колбі як представника США є показовим, адже саме він є автором нової оборонної стратегії, яка офіційно знизила пріоритетність захисту Європи.

Голова дипломатії ЄС Каллас висловилася про створення європейської армії29.01.26, 10:30 • 3082 перегляди

Згідно з цим документом, Вашингтон зосередиться на обороні власних кордонів та протистоянні з Китаєм, тоді як європейські країни мають "взяти на себе ініціативу" у стримуванні росії.

Це не перший випадок, коли Хегсет пропускає зустріч НАТО. Але це вже другий раз поспіль, коли високопосадовець США пропускає зустріч високого рівня після того, як державний секретар Марко Рубіо минулого місяця аналогічним чином відправив свого заступника

– зазначають джерела в дипломатичних колах.

Експерти вказують, що такий крок ризикує надіслати сигнал про те, що США більше не вважають занепокоєння союзників своїм пріоритетом.

План виведення військ та роль Елбріджа Колбі

Елбрідж Колбі, якого вважають близьким союзником віцепрезидента Дж. Д. Венса, наразі відповідає за розробку планів виведення американського контингенту з європейського континенту. Його присутність у Брюсселі дозволить союзникам почути пряму аргументацію щодо нової ізоляціоністської політики Вашингтона. Водночас у самій Стратегії національної безпеки США термінологія щодо головних загроз була дещо пом’якшена за наполяганням міністра фінансів Скотта Бессента, щоб не зашкодити поточним торговельним переговорам із Пекіном. 

Іспанія ініціює створення спільної армії ЄС на тлі кризи навколо Гренландії22.01.26, 03:10 • 4004 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Елбридж Колбі
Скотт Бессент
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Пентагон
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Брюссель
Китай
Сполучені Штати Америки