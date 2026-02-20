США пригрозили ЄС заходами у відповідь через ініціативу обмеження доступу до ринку зброї - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує вжити заходів у відповідь європейським країнам, якщо ЄС надаватиме перевагу вітчизняним виробникам зброї у прагненні переозброїти континент, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Пентагон заперечив проти будь-яких зусиль ЄС щодо обмеження доступу американських виробників зброї до європейського ринку та попередив, що це викличе реакцію у відповідь.

Адміністрація зробила раніше неопубліковані зауваження у своєму внеску до консультацій Європейської комісії на початку цього місяця, після того, як виконавча гілка влади ЄС попросила відгуки урядів та промисловості щодо європейських правил закупівель зброї, пише видання.

"Сполучені Штати рішуче виступають проти будь-яких змін до Директиви, які обмежуватимуть здатність промисловості США підтримувати або іншим чином брати участь у національних оборонних закупівлях держав-членів ЄС", – написала адміністрація США напередодні запланованого оновлення законів ЄС про оборонні закупівлі.

"Протекціоністська та ексклюзивна політика, яка витісняє американські компанії з ринку, коли найбільші європейські оборонні фірми продовжують отримувати значні вигоди від доступу до ринку Сполучених Штатів, є неправильним курсом дій", – додається в відповіді.

"Коментарі Вашингтона підкреслюють парадокс у підході США до Європи: хоча адміністрація Трампа неодноразово говорила європейцям, що хоче, щоб вони взяли на себе основну частину конвенційної оборони континенту, США не хочуть, щоб це відбувалося за рахунок американських оборонних компаній", - ідеться у публікації.

Раніше видання повідомляло, що заступник державного секретаря США Крістофер Ландау під час закритої зустрічі в грудні розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони надають пріоритет власній оборонній промисловості над американськими постачальниками зброї. Державний департамент США, як зазначається, став співпідписантом внеску адміністрації Трампа до опитування Єврокомісії.

Протягом останніх кількох років Європейська комісія намагалася збільшити частку європейської зброї в арсеналах та контрактах на закупівлі блоку, готуючись до потенційного конфлікту з росією. Протягом десятиліть континент значною мірою покладався на американську військову техніку, починаючи від винищувачів F-35 і закінчуючи артилерійськими системами HIMARS та системами ППО Patriot. Майже дві третини імпортованої зброї блоку постачається США, пише видання.

"Такий рішучий опір адміністрації Трампа також загрожує ускладнити будь-які ширші промислові зусилля Єврокомісії щодо програми "Купуй європейське" (Buy European). Це стане випробуванням того, наскільки далеко європейські країни готові зайти, щоб стати більш незалежними від США, які стали дедалі ненадійнішим партнером за часів Трампа", - зазначається у публікації.

Очікується, що виконавча гілка ЄС представить оновлення до директиви про закупівлі від 2009 року у третьому кварталі на тлі ширшого, суперечливого прагнення до більшої кількості правил "Купуй європейське" (Buy European). Досі незрозуміло, чи новий текст міститиме обов'язкові правила на користь вітчизняних виробників, вказує видання.

ЄС, пише видання, уже надає перевагу місцевим компаніям у таких проєктах, як програма SAFE на 150 мільярдів євро, та для закупівель зброї, які Україна може здійснити завдяки нещодавно узгодженому кредиту для України обсягом 90 мільярдів євро. Гроші ЄС можуть бути використані для закупівлі військової техніки лише за умови, що щонайменше 65 відсотків вартості спорядження буде придбано в Європі.

У своєму звіті Пентагон попередив, що будь-який крок щодо включення чіткого пункту "Купуй європейське" до майбутнього законодавства про закупівлі спричинить відповідні заходи з боку США - ідеться у публікації.

"Якщо європейські преференційні заходи будуть запроваджені в національних законах про закупівлі держав-членів, Сполучені Штати, імовірно, переглянуть усі існуючі загальні відмови та винятки із законів "Купуй американське", передбачені або зроблені у зв'язку з цими нашими [Угодами про взаємні оборонні закупівлі]", – написав Пентагон.

"Фактично це означає, що США закриють доступ для європейських компаній", - вказує видання.

Близько 19 з 27 столиць ЄС підписали такі угоди з Вашингтоном, які дозволяють європейським компаніям конкурувати за деякі угоди з Пентагоном.

"Згодом будь-які майбутні винятки розглядатимуться на основі кожного контракту окремо та лише тоді, коли це буде визнано необхідним для підтримки вимог НАТО щодо сумісності та стандартизації", - наголосили США.

Хоча Пентагон закуповує матеріальні засоби переважно в американських компаній, європейські фірми, такі як італійська Leonardo та шведська Saab, також продають їх США.

За словами Вашингтона, пункт "Купуй європейське" для національних закупівель обмежить свободу капіталів, послабить НАТО та поставить під загрозу здатність європейських країн досягати цільових показників потенціалу альянсу, узгоджених минулого року. Адміністрація США також стверджує, що це суперечитиме зобов'язанням ЄС за торговельною угодою між США та ЄС, підписаною минулого літа, у якій Європейська комісія зобов'язалася закуповувати більше американської зброї.

"Формулювання про європейські преференції вже фігурувало в програмах ЄС, але його включення до Директиви стане поворотним моментом у впливі на суверенні національні бюджети окремих держав-членів", – написала адміністрація Трампа.

Послання Пентагону та Держдепу повторила Торгова палата США. Хоча тон м'якший, організація також у своєму внеску застерігає від європейських преференцій, пише видання.

