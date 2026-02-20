США пригрозили ЕС ответными мерами из-за инициативы ограничения доступа к рынку оружия - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает принять ответные меры в отношении европейских стран, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным производителям оружия в стремлении перевооружить континент, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Пентагон выступил против любых усилий ЕС по ограничению доступа американских производителей оружия к европейскому рынку и предупредил, что это вызовет ответную реакцию.

Администрация сделала ранее неопубликованные замечания в своем вкладе в консультации Европейской комиссии в начале этого месяца, после того как исполнительная ветвь власти ЕС запросила отзывы у правительств и промышленности относительно европейских правил закупок оружия, пишет издание.

"Соединенные Штаты решительно выступают против любых изменений в Директиву, которые будут ограничивать способность промышленности США поддерживать или иным образом участвовать в национальных оборонных закупках государств-членов ЕС", – написала администрация США накануне запланированного обновления законов ЕС об оборонных закупках.

"Протекционистская и эксклюзивная политика, которая вытесняет американские компании с рынка, когда крупнейшие европейские оборонные фирмы продолжают получать значительные выгоды от доступа к рынку Соединенных Штатов, является неправильным курсом действий", – добавляется в ответе.

"Комментарии Вашингтона подчеркивают парадокс в подходе США к Европе: хотя администрация Трампа неоднократно говорила европейцам, что хочет, чтобы они взяли на себя основную часть конвенциональной обороны континента, США не хотят, чтобы это происходило за счет американских оборонных компаний", - говорится в публикации.

Ранее издание сообщало, что заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау во время закрытой встречи в декабре раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают приоритет собственной оборонной промышленности над американскими поставщиками оружия. Государственный департамент США, как отмечается, стал соподписантом вклада администрации Трампа в опрос Еврокомиссии.

В течение последних нескольких лет Европейская комиссия пыталась увеличить долю европейского оружия в арсеналах и контрактах на закупки блока, готовясь к потенциальному конфликту с Россией. В течение десятилетий континент в значительной степени полагался на американскую военную технику, начиная от истребителей F-35 и заканчивая артиллерийскими системами HIMARS и системами ПВО Patriot. Почти две трети импортированного оружия блока поставляется США, пишет издание.

"Такое решительное сопротивление администрации Трампа также угрожает усложнить любые более широкие промышленные усилия Еврокомиссии по программе "Покупай европейское" (Buy European). Это станет испытанием того, насколько далеко европейские страны готовы зайти, чтобы стать более независимыми от США, которые стали все более ненадежным партнером во времена Трампа", - отмечается в публикации.

Ожидается, что исполнительная ветвь ЕС представит обновление к директиве о закупках от 2009 года в третьем квартале на фоне более широкого, противоречивого стремления к большему количеству правил "Покупай европейское" (Buy European). До сих пор непонятно, будет ли новый текст содержать обязательные правила в пользу отечественных производителей, указывает издание.

ЕС, пишет издание, уже отдает предпочтение местным компаниям в таких проектах, как программа SAFE на 150 миллиардов евро, и для закупок оружия, которые Украина может осуществить благодаря недавно согласованному кредиту для Украины объемом 90 миллиардов евро. Деньги ЕС могут быть использованы для закупки военной техники только при условии, что не менее 65 процентов стоимости снаряжения будет приобретено в Европе.

В своем отчете Пентагон предупредил, что любой шаг по включению четкого пункта "Покупай европейское" в будущее законодательство о закупках повлечет за собой ответные меры со стороны США - говорится в публикации.

"Если европейские преференциальные меры будут введены в национальных законах о закупках государств-членов, Соединенные Штаты, вероятно, пересмотрят все существующие общие отказы и исключения из законов "Покупай американское", предусмотренные или сделанные в связи с этими нашими [Соглашениями о взаимных оборонных закупках]", – написал Пентагон.

"Фактически это означает, что США закроют доступ для европейских компаний", - указывает издание.

Около 19 из 27 столиц ЕС подписали такие соглашения с Вашингтоном, которые позволяют европейским компаниям конкурировать за некоторые сделки с Пентагоном.

"Впоследствии любые будущие исключения будут рассматриваться на основе каждого контракта отдельно и только тогда, когда это будет признано необходимым для поддержания требований НАТО относительно совместимости и стандартизации", - подчеркнули США.

Хотя Пентагон закупает материальные средства преимущественно у американских компаний, европейские фирмы, такие как итальянская Leonardo и шведская Saab, также продают их США.

По словам Вашингтона, пункт "Покупай европейское" для национальных закупок ограничит свободу капиталов, ослабит НАТО и поставит под угрозу способность европейских стран достигать целевых показателей потенциала альянса, согласованных в прошлом году. Администрация США также утверждает, что это будет противоречить обязательствам ЕС по торговому соглашению между США и ЕС, подписанному прошлым летом, в котором Европейская комиссия обязалась закупать больше американского оружия.

"Формулировка о европейских преференциях уже фигурировала в программах ЕС, но ее включение в Директиву станет поворотным моментом во влиянии на суверенные национальные бюджеты отдельных государств-членов", – написала администрация Трампа.

Послание Пентагона и Госдепа повторила Торговая палата США. Хотя тон мягче, организация также в своем вкладе предостерегает от европейских преференций, пишет издание.

