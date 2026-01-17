рф застосовує новий реактивний дрон-камікадзе для ударів по мобільних цілях

російські військові почали використовувати в бойових діях раніше невідомий тип реактивного ударного безпілотника односторонньої дії. Перша поява цієї системи була зафіксована на відеозаписі, де дрон на великій швидкості атакує українську пускову установку HIMARS. За даними розвідувальних підрозділів окупантів, нова платформа працює в парі з розвідувальними БПЛА, які передають координати цілі в режимі реального часу. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Новий безпілотник має стрілоподібну конструкцію крила та оснащений малогабаритним реактивним двигуном. Ключовою особливістю системи є керування від першої особи (FPV), що дозволяє оператору коригувати траєкторію та переслідувати рухомі об'єкти.

Завдяки реактивній тязі дрон розвиває значно вищу швидкість, ніж традиційні пропелерні моделі, що критично скорочує час на реакцію для українських підрозділів та ускладнює маневрування мобільної техніки.

Зміна тактики ударів

Використання таких високошвидкісних платформ свідчить про спроби рф знайти дешевшу альтернативу балістичним ракетам типу "Іскандер". Раніше для ураження цілей, що потребують швидкого реагування, російські війська застосовували дорогі ракети. Нові реактивні дрони дозволяють досягати схожого темпу ударів при значно менших витратах.

Наразі інформація про виробника, обсяги виробництва та офіційну назву комплексу залишається закритою. Фахівці зазначають, що компактний розмір і легка конструкція планера в поєднанні з реактивним двигуном роблять цей дрон ефективним інструментом для полювання на артилерійські системи та радіолокаційні станції.

