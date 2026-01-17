$43.180.08
18:27 • 7048 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 11826 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 15958 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 16939 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 34232 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 30916 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27413 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25572 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24639 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34790 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
рф застосовує новий реактивний дрон-камікадзе для ударів по мобільних цілях

Київ • УНН

 • 0 перегляди

російські військові почали застосовувати новий реактивний ударний безпілотник для атак на мобільні цілі. Дрон має стрілоподібну конструкцію та FPV-керування, що дозволяє оператору переслідувати рухомі об'єкти.

російські військові почали використовувати в бойових діях раніше невідомий тип реактивного ударного безпілотника односторонньої дії. Перша поява цієї системи була зафіксована на відеозаписі, де дрон на великій швидкості атакує українську пускову установку HIMARS. За даними розвідувальних підрозділів окупантів, нова платформа працює в парі з розвідувальними БПЛА, які передають координати цілі в режимі реального часу. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Новий безпілотник має стрілоподібну конструкцію крила та оснащений малогабаритним реактивним двигуном. Ключовою особливістю системи є керування від першої особи (FPV), що дозволяє оператору коригувати траєкторію та переслідувати рухомі об'єкти.

Ворог спрямував на Київ реактивні дрони, всі цілі збито - Повітряні сили14.01.26, 17:44 • 3267 переглядiв

Завдяки реактивній тязі дрон розвиває значно вищу швидкість, ніж традиційні пропелерні моделі, що критично скорочує час на реакцію для українських підрозділів та ускладнює маневрування мобільної техніки.

Зміна тактики ударів

Використання таких високошвидкісних платформ свідчить про спроби рф знайти дешевшу альтернативу балістичним ракетам типу "Іскандер". Раніше для ураження цілей, що потребують швидкого реагування, російські війська застосовували дорогі ракети. Нові реактивні дрони дозволяють досягати схожого темпу ударів при значно менших витратах.

Наразі інформація про виробника, обсяги виробництва та офіційну назву комплексу залишається закритою. Фахівці зазначають, що компактний розмір і легка конструкція планера в поєднанні з реактивним двигуном роблять цей дрон ефективним інструментом для полювання на артилерійські системи та радіолокаційні станції. 

Ворог вперше застосував дрон "ґєрань-5" проти України - ГУР11.01.26, 10:57 • 10533 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Іскандер (ОТРК)
Україна
M142 HIMARS