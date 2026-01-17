РФ применяет новый реактивный дрон-камикадзе для ударов по мобильным целям

российские военные начали использовать в боевых действиях ранее неизвестный тип реактивного ударного беспилотника одностороннего действия. Первое появление этой системы было зафиксировано на видеозаписи, где дрон на большой скорости атакует украинскую пусковую установку HIMARS. По данным разведывательных подразделений оккупантов, новая платформа работает в паре с разведывательными БПЛА, которые передают координаты цели в режиме реального времени. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Новый беспилотник имеет стреловидную конструкцию крыла и оснащен малогабаритным реактивным двигателем. Ключевой особенностью системы является управление от первого лица (FPV), что позволяет оператору корректировать траекторию и преследовать движущиеся объекты.

Благодаря реактивной тяге дрон развивает значительно более высокую скорость, чем традиционные пропеллерные модели, что критически сокращает время на реакцию для украинских подразделений и усложняет маневрирование мобильной техники.

Изменение тактики ударов

Использование таких высокоскоростных платформ свидетельствует о попытках РФ найти более дешевую альтернативу баллистическим ракетам типа "Искандер". Ранее для поражения целей, требующих быстрого реагирования, российские войска применяли дорогие ракеты. Новые реактивные дроны позволяют достигать схожего темпа ударов при значительно меньших затратах.

В настоящее время информация о производителе, объемах производства и официальном названии комплекса остается закрытой. Специалисты отмечают, что компактный размер и легкая конструкция планера в сочетании с реактивным двигателем делают этот дрон эффективным инструментом для охоты на артиллерийские системы и радиолокационные станции.

