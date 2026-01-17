$43.180.08
50.320.20
ukenru
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката
РФ применяет новый реактивный дрон-камикадзе для ударов по мобильным целям

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Российские военные начали применять новый реактивный ударный беспилотник для атак на мобильные цели. Дрон имеет стреловидную конструкцию и FPV-управление, что позволяет оператору преследовать движущиеся объекты.

РФ применяет новый реактивный дрон-камикадзе для ударов по мобильным целям

российские военные начали использовать в боевых действиях ранее неизвестный тип реактивного ударного беспилотника одностороннего действия. Первое появление этой системы было зафиксировано на видеозаписи, где дрон на большой скорости атакует украинскую пусковую установку HIMARS. По данным разведывательных подразделений оккупантов, новая платформа работает в паре с разведывательными БПЛА, которые передают координаты цели в режиме реального времени. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Новый беспилотник имеет стреловидную конструкцию крыла и оснащен малогабаритным реактивным двигателем. Ключевой особенностью системы является управление от первого лица (FPV), что позволяет оператору корректировать траекторию и преследовать движущиеся объекты.

Враг направил на Киев реактивные дроны, все цели сбиты - Воздушные силы14.01.26, 17:44 • 3267 просмотров

Благодаря реактивной тяге дрон развивает значительно более высокую скорость, чем традиционные пропеллерные модели, что критически сокращает время на реакцию для украинских подразделений и усложняет маневрирование мобильной техники.

Изменение тактики ударов

Использование таких высокоскоростных платформ свидетельствует о попытках РФ найти более дешевую альтернативу баллистическим ракетам типа "Искандер". Ранее для поражения целей, требующих быстрого реагирования, российские войска применяли дорогие ракеты. Новые реактивные дроны позволяют достигать схожего темпа ударов при значительно меньших затратах.

В настоящее время информация о производителе, объемах производства и официальном названии комплекса остается закрытой. Специалисты отмечают, что компактный размер и легкая конструкция планера в сочетании с реактивным двигателем делают этот дрон эффективным инструментом для охоты на артиллерийские системы и радиолокационные станции. 

Враг впервые применил дрон "Герань-5" против Украины - ГУР11.01.26, 10:57 • 10533 просмотра

Степан Гафтко

