Федоров обговорив із тимчасово повіреною у справах США Девіс співпрацю у сфері ППО

Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Сторони обговорили, зокрема, співпрацю у сфері ППО та дронів. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише УНН.

Подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України — військову й дипломатичну — та готовність поглиблювати нашу співпрацю. Окремо відзначив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує Сили оборони критично важливим озброєнням - написав Михайло Федоров.

Він розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL і ще одного американського механізму — JUMPSTART, який забезпечує довготривале постачання критичного озброєння виробництва США.

За його словами, для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати надійні поставки на роки вперед.

Михайло Федоров і Джулі Девіс обговорили організацію спільної аналітики застосування ключових американських систем — Patriot, HIMARS та інших, базуючись на даних з поля бою.

Це дасть нам змогу спільно розвивати ці системи та робити їх ще більш ефективними. Ще один пріоритет — артилерійські снаряди з лазерним наведенням, які суттєво підвищують точність і глибину ураження. Розраховуємо на підтримку США в цьому питанні - заявив Федоров.

Окремо вони зосередилися на реалізації масштабної угоди Drone Deal.

"Працюємо над тим, щоб американці могли напряму тестувати українські дрони — без зайвої бюрократії. Вдячний за конструктивну розмову та системну підтримку України", — резюмував Михайло Федоров.

