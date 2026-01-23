Федоров обговорив із тимчасово повіреною у справах США Девіс співпрацю у сфері ППО

$43.170.01
50.520.15
ukenru
18:06 • 990 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 11958 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 13640 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 13866 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 21749 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 46262 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21075 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24051 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32826 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71359 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитиниVideo23 січня, 08:40 • 7556 перегляди
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рфPhoto23 січня, 08:47 • 10114 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20 • 43169 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 18377 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 18118 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 11961 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 46268 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71361 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 67356 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 69886 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 18120 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 18379 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 35795 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 51209 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 45955 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Федоров обговорив із тимчасово повіреною у справах США Девіс співпрацю у сфері ППО

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Михайло Федоров зустрівся з Джулі Девіс, обговоривши співпрацю у сфері ППО та дронів. Міністр оборони подякував США за підтримку та наголосив на важливості ініціатив PURL та JUMPSTART.

Федоров обговорив із тимчасово повіреною у справах США Девіс співпрацю у сфері ППО

Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Сторони обговорили, зокрема, співпрацю у сфері ППО та дронів. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише УНН.

Подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України — військову й дипломатичну — та готовність поглиблювати нашу співпрацю. Окремо відзначив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує Сили оборони критично важливим озброєнням

- написав Михайло Федоров.

Він розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL і ще одного американського механізму — JUMPSTART, який забезпечує довготривале постачання критичного озброєння виробництва США.

За його словами, для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати надійні поставки на роки вперед.

Михайло Федоров і Джулі Девіс обговорили організацію спільної аналітики застосування ключових американських систем — Patriot, HIMARS та інших, базуючись на даних з поля бою.

Це дасть нам змогу спільно розвивати ці системи та робити їх ще більш ефективними. Ще один пріоритет — артилерійські снаряди з лазерним наведенням, які суттєво підвищують точність і глибину ураження. Розраховуємо на підтримку США в цьому питанні

- заявив Федоров.

Окремо вони зосередилися на реалізації масштабної угоди Drone Deal.

"Працюємо над тим, щоб американці могли напряму тестувати українські дрони — без зайвої бюрократії. Вдячний за конструктивну розмову та системну підтримку України", — резюмував Михайло Федоров.

Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23.01.26, 18:14 • 4206 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Михайло Федоров
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки
Україна
M142 HIMARS