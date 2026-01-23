Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft

$43.170.01
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 6442 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 10406 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 17541 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 40254 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19915 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 22804 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 31063 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 68764 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34422 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рф
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 68764 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Метте Фредеріксен
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Абу-Дабі
Європа
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Свіфт
The New York Times

Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Михайло Федоров призначив Валерію Іонан своєю радницею з міжнародних проєктів. Вона працювала в Мінцифри, координувала співпрацю з Google, Cisco, Microsoft та іншими компаніями.

Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Валерія Іонан — стратег із розвитку глобальних партнерств та інноваторка стала його радницею з міжнародних проєктів, передає УНН.

Зустрівся з Валерією Іонан — стратегом із розвитку глобальних партнерств та інноваторкою. Відтепер вона моя радниця з міжнародних проєктів 

- повідомив Федоров.

Деталі

За словами міністра, Валерія Іонан понад 6 років працювала в команді Мінцифри й очолювала ключові національні проєкти, напрями регіональної цифровізації та євроінтеграції.

Вона координувала міжнародну комунікацію з такими світовими технологічними компаніями, як Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, міжнародними організаціями та урядами по всьому світу. Також долучалася до координації Талліннського механізму —  міжнародної ініціативи, яка вже виділила €241,7 млн на кіберстійкість України. Валерія є ідейною натхненницею багатьох глобальних проєктів та фасилітувала відкриття другого у світі Govtech-центру в співпраці з World Economic Forum у Києві. 

Президент особисто зробив історичну роботу із залучення міжнародних ресурсів. Наше завдання — використати їх максимально ефективно. Саме тому наш фокус зараз — системна міжнародна допомога оборонних проєктів країни. Маємо підсилювати наявні та відкривати нові партнерства задля перемоги над ворогом. Ми високо цінуємо співпрацю з міжнародними партнерами й надалі поглиблюватимемо взаємодію 

- додав Федоров.

Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони

Міністр наголосив, що Валерія продовжує працювати на міжнародному рівні з урядами та компаніями над проєктуванням і масштабуванням технологічно орієнтованих державно-приватних партнерств. Тож її досвід підсилить нашу роботу. 

У цьому році ставимо мету — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Вибудувати реальні win-win відносини спрямовані на результат. Інтеграція партнерів — зокрема, їх наукового та дослідницького потенціалу — зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності. Є кілька напрямів, над якими починаємо працювати вже зараз. Робимо аудит наявних міжнародних проєктів, розбудовуємо нові стратегічні партнерства, а саме довгострокові альянси з країнами, фондами та технологічними лідерами. Маємо спільне бачення щодо роботи з партнерами. Працюємо, щоб посилити наші позиції у світі та перетворювати міжнародну підтримку на конкретні результати для країни 

- резюмував Федоров.

Федоров призначив Стерненка радником з питань використання БпЛА на фронті

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Михайло Федоров
Україна
Microsoft
Google
Київ