Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Валерія Іонан — стратег із розвитку глобальних партнерств та інноваторка стала його радницею з міжнародних проєктів, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, Валерія Іонан понад 6 років працювала в команді Мінцифри й очолювала ключові національні проєкти, напрями регіональної цифровізації та євроінтеграції.

Вона координувала міжнародну комунікацію з такими світовими технологічними компаніями, як Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, міжнародними організаціями та урядами по всьому світу. Також долучалася до координації Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка вже виділила €241,7 млн на кіберстійкість України. Валерія є ідейною натхненницею багатьох глобальних проєктів та фасилітувала відкриття другого у світі Govtech-центру в співпраці з World Economic Forum у Києві.

Президент особисто зробив історичну роботу із залучення міжнародних ресурсів. Наше завдання — використати їх максимально ефективно. Саме тому наш фокус зараз — системна міжнародна допомога оборонних проєктів країни. Маємо підсилювати наявні та відкривати нові партнерства задля перемоги над ворогом. Ми високо цінуємо співпрацю з міжнародними партнерами й надалі поглиблюватимемо взаємодію - додав Федоров.

Міністр наголосив, що Валерія продовжує працювати на міжнародному рівні з урядами та компаніями над проєктуванням і масштабуванням технологічно орієнтованих державно-приватних партнерств. Тож її досвід підсилить нашу роботу.

У цьому році ставимо мету — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Вибудувати реальні win-win відносини спрямовані на результат. Інтеграція партнерів — зокрема, їх наукового та дослідницького потенціалу — зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності. Є кілька напрямів, над якими починаємо працювати вже зараз. Робимо аудит наявних міжнародних проєктів, розбудовуємо нові стратегічні партнерства, а саме довгострокові альянси з країнами, фондами та технологічними лідерами. Маємо спільне бачення щодо роботи з партнерами. Працюємо, щоб посилити наші позиції у світі та перетворювати міжнародну підтримку на конкретні результати для країни - резюмував Федоров.

