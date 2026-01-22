Федоров призначив Стерненка радником з питань використання БпЛА на фронті

$43.180.08
18:05 • 4966 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 8464 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 11017 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 13587 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 15056 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16297 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29920 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15560 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16099 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18643 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 8508 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 21728 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним13:45 • 7374 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 12956 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 5286 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 5520 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 13118 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29929 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 21888 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 76609 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Рютте
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 1546 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 25871 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 22668 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 26518 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 66389 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Федоров призначив Стерненка радником з питань використання БпЛА на фронті

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міністр оборони Михайло Федоров призначив волонтера Сергія Стерненка своїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Стерненко допоможе систематизувати постачання дронів та підвищити ефективність безпілотних підрозділів.

Федоров призначив Стерненка радником з питань використання БпЛА на фронті

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що волонтер Сергій Стерненко буде його радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті, передає УНН.

Зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком. Нещодавно він мав розмову з Президентом — ми поглиблюємо співпрацю для виконання поставлених завдань. Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів 

- повідомив Федоров.

Федоров підписав наказ про призначення Єлізарова заступником командувача Повітряних сил19.01.26, 22:02 • 3586 переглядiв

За словами міністра, "є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз".

Перший — базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати — військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз. Ще один фокус — аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога 

- додав він.

Україна та Норвегія посилюють ППО: йдеться про інтеграцію ракет NASAMS та підтримку Patriot - Федоров22.01.26, 16:27 • 3192 перегляди

Федоров додав, що "наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових".

Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень. Вітаю в команді! 

- резюмував міністр.

Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21.01.26, 17:09 • 13160 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Михайло Федоров
Міністерство оборони України