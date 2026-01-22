Федоров призначив Стерненка радником з питань використання БпЛА на фронті

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що волонтер Сергій Стерненко буде його радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті, передає УНН.

Зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком. Нещодавно він мав розмову з Президентом — ми поглиблюємо співпрацю для виконання поставлених завдань. Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів - повідомив Федоров.

За словами міністра, "є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз".

Перший — базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати — військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз. Ще один фокус — аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога - додав він.

Федоров додав, що "наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових".

Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень. Вітаю в команді! - резюмував міністр.

