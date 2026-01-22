$43.180.08
18:05
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30127 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
публикации
Эксклюзивы
Федоров назначил Стерненко советником по вопросам использования БПЛА на фронте

Киев • УНН

 404 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров назначил волонтера Сергея Стерненко своим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Стерненко поможет систематизировать поставки дронов и повысить эффективность беспилотных подразделений.

Федоров назначил Стерненко советником по вопросам использования БПЛА на фронте

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что волонтер Сергей Стерненко будет его советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте, передает УНН.

Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он имел разговор с Президентом — мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений

- сообщил Федоров.

Федоров подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушными силами19.01.26, 22:02 • 3586 просмотров

По словам министра, "есть несколько треков, над которыми Министерству обороны нужно работать уже сейчас".

Первый — базовое обеспечение дроновых подразделений. Поставки также нужно систематизировать — военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас. Еще один фокус — аналитика и эффективность. Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага

- добавил он.

Украина и Норвегия усиливают ПВО: речь идет об интеграции ракет NASAMS и поддержке Patriot - Федоров22.01.26, 16:27 • 3228 просмотров

Федоров добавил, что "наша цель — помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян. Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом — мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных".

Имеем общее видение по повышению эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень. Приветствую в команде!

- резюмировал министр.

Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters21.01.26, 17:09 • 13162 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины