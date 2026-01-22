Федоров назначил Стерненко советником по вопросам использования БПЛА на фронте
Киев • УНН
Министр обороны Михаил Федоров назначил волонтера Сергея Стерненко своим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Стерненко поможет систематизировать поставки дронов и повысить эффективность беспилотных подразделений.
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что волонтер Сергей Стерненко будет его советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте, передает УНН.
Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он имел разговор с Президентом — мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений
Федоров подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушными силами19.01.26, 22:02 • 3586 просмотров
По словам министра, "есть несколько треков, над которыми Министерству обороны нужно работать уже сейчас".
Первый — базовое обеспечение дроновых подразделений. Поставки также нужно систематизировать — военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас. Еще один фокус — аналитика и эффективность. Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага
Украина и Норвегия усиливают ПВО: речь идет об интеграции ракет NASAMS и поддержке Patriot - Федоров22.01.26, 16:27 • 3228 просмотров
Федоров добавил, что "наша цель — помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян. Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом — мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных".
Имеем общее видение по повышению эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень. Приветствую в команде!
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters21.01.26, 17:09 • 13162 просмотра