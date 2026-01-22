Украина и Норвегия усиливают ПВО: речь идет об интеграции ракет NASAMS и поддержке Patriot - Федоров

Фото: https://t.me/zedigital

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках PURL и развитие возможностей систем ПВО NASAMS в этом году, в частности интеграцию новых ракет в системы NASAMS как универсальной платформы. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Федоров поблагодарил Сандвика за решение предоставить Украине поддержку в сфере безопасности на 7 млрд долларов в 2026 году и самый большой вклад в усиление ПВО через проект PURL среди всех стран-партнеров в 2025 году.

Благодаря этому Украина уже получила ракеты, которыми отражает российские атаки. Также поблагодарил за передачу критических ракет для систем ПВО со своих складов на прошлой неделе для защиты нашей энергетики от крылатых ракет - говорится в сообщении.

Кроме того, Федоров поблагодарил министра обороны Норвегии за софинансирование передачи систем Patriot из Германии и запросил поддержку Норвегии в дальнейшем развитии программы Patriot Украины. Он также предложил Норвегии присоединиться к масштабному проекту поддержки наших подразделений на линии фронта дронами различных типов.

В то время Украина сможет предоставить доступ к данным из DELTA и помочь Норвегии усиливать собственную страну опытом современной войны. Отдельно обсудили потребности в артиллерии. Отметил важность поддержки Чешской инициативы и поставок дальнобойных боеприпасов - говорится в сообщении.

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор со своим британским коллегой Джоном Хили. Он поблагодарил за сотрудничество в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Соглашения о столетнем партнерстве.