Украина и Норвегия усиливают ПВО: речь идет об интеграции ракет NASAMS и поддержке Patriot - Федоров

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:19 • 776 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 6964 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 18621 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 11440 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 13479 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 16343 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21025 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27662 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41791 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 40084 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 13257 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 18568 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 32758 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 19902 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 17428 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 18634 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 12923 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 69143 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 61015 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 62633 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Кривой Рог
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 23224 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 20389 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 21227 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 62633 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 39653 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FIFA (серия видеоигр)

Украина и Норвегия усиливают ПВО: речь идет об интеграции ракет NASAMS и поддержке Patriot - Федоров

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Михаил Федоров обсудил с норвежским коллегой Торе Сандвиком сотрудничество в рамках PURL и развитие систем ПВО NASAMS. Норвегия предоставит Украине поддержку в сфере безопасности на 7 млрд долларов и внесет наибольший вклад в усиление ПВО.

Украина и Норвегия усиливают ПВО: речь идет об интеграции ракет NASAMS и поддержке Patriot - Федоров
Фото: https://t.me/zedigital

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках PURL и развитие возможностей систем ПВО NASAMS в этом году, в частности интеграцию новых ракет в системы NASAMS как универсальной платформы. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Федоров поблагодарил Сандвика за решение предоставить Украине поддержку в сфере безопасности на 7 млрд долларов в 2026 году и самый большой вклад в усиление ПВО через проект PURL среди всех стран-партнеров в 2025 году.

Благодаря этому Украина уже получила ракеты, которыми отражает российские атаки. Также поблагодарил за передачу критических ракет для систем ПВО со своих складов на прошлой неделе для защиты нашей энергетики от крылатых ракет

 - говорится в сообщении.

Кроме того, Федоров поблагодарил министра обороны Норвегии за софинансирование передачи систем Patriot из Германии и запросил поддержку Норвегии в дальнейшем развитии программы Patriot Украины. Он также предложил Норвегии присоединиться к масштабному проекту поддержки наших подразделений на линии фронта дронами различных типов.

В то время Украина сможет предоставить доступ к данным из DELTA и помочь Норвегии усиливать собственную страну опытом современной войны. Отдельно обсудили потребности в артиллерии. Отметил важность поддержки Чешской инициативы и поставок дальнобойных боеприпасов

- говорится в сообщении.

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор со своим британским коллегой Джоном Хили. Он поблагодарил за сотрудничество в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Соглашения о столетнем партнерстве.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Джон Хили
Михаил Федоров
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Норвегия
Великобритания
Чешская Республика
Германия
Украина