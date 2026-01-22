Україна та Норвегія посилюють ППО: йдеться про інтеграцію ракет NASAMS та підтримку Patriot - Федоров

Фото: https://t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову зі своїм норвезьким колегою Торе Сандвіком. Вони обговорили подальшу співпрацю в межах PURL і розвиток спроможностей систем ППО NASAMS у цьому році, зокрема інтеграцію нових ракет до систем NASAMS як універсальної платформи. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Федоров подякував Сандвіку за рішення надати Україні безпекову підтримку на 7 млрд доларів у 2026 році та найбільший внесок у посилення ППО через проєкт PURL серед усіх країн-партнерів у 2025 році.

Завдяки цьому Україна вже отримала ракети, якими відбиває російські атаки. Також подякував за передачу критичних ракет до систем ППО зі своїх складів минулого тижня для захисту нашої енергетики від крилатих ракет - йдеться в повідомленні.

Крім того, Федоров подякував міністру оборони Норвегії за співфінансування передачі систем Patriot з Німеччини та запитав підтримку Норвегії в подальшому розвитку програми Patriot України. Він також запропонував Норвегії долучитися до масштабного проєкту підтримки наших підрозділів на лінії фронту дронами різних типів.

У той час Україна зможе надати доступ до даних з DELTA та допомогти Норвегії посилювати власну країну досвідом сучасної війни. Окремо обговорили потреби в артилерії. Наголосив на важливості підтримки Чеської ініціативи та постачання далекобійних боєприпасів - йдеться в дописі.

Нагадаємо

