Україна та Норвегія посилюють ППО: йдеться про інтеграцію ракет NASAMS та підтримку Patriot - Федоров

14:19 • 860 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 7068 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 18727 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 11493 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 13523 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 16377 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21048 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27678 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41808 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 40099 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 13257 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 18567 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 32757 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 19902 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 17427 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 18729 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 12967 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 69197 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 61059 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 62699 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 23250 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 20414 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 21255 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 62688 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 39678 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

Україна та Норвегія посилюють ППО: йдеться про інтеграцію ракет NASAMS та підтримку Patriot - Федоров

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Михайло Федоров обговорив з норвезьким колегою Торе Сандвіком співпрацю в межах PURL та розвиток систем ППО NASAMS. Норвегія надасть Україні безпекову підтримку на 7 млрд доларів та зробить найбільший внесок у посилення ППО.

Україна та Норвегія посилюють ППО: йдеться про інтеграцію ракет NASAMS та підтримку Patriot - Федоров
Фото: https://t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову зі своїм норвезьким колегою Торе Сандвіком. Вони обговорили подальшу співпрацю в межах PURL і розвиток спроможностей систем ППО NASAMS у цьому році, зокрема інтеграцію нових ракет до систем NASAMS як універсальної платформи. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Федоров подякував Сандвіку за рішення надати Україні безпекову підтримку на 7 млрд доларів у 2026 році та найбільший внесок у посилення ППО через проєкт PURL серед усіх країн-партнерів у 2025 році.

Завдяки цьому Україна вже отримала ракети, якими відбиває російські атаки. Також подякував за передачу критичних ракет до систем ППО зі своїх складів минулого тижня для захисту нашої енергетики від крилатих ракет

 - йдеться в повідомленні.

Крім того, Федоров подякував міністру оборони Норвегії за співфінансування передачі систем Patriot з Німеччини та запитав підтримку Норвегії в подальшому розвитку програми Patriot України. Він також запропонував Норвегії долучитися до масштабного проєкту підтримки наших підрозділів на лінії фронту дронами різних типів.

У той час Україна зможе надати доступ до даних з DELTA та допомогти Норвегії посилювати власну країну досвідом сучасної війни. Окремо обговорили потреби в артилерії. Наголосив на важливості підтримки Чеської ініціативи та постачання далекобійних боєприпасів

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Він подякував за безпекову співпрацю між Україною та Великою Британією в межах Угоди про сторічне партнерство.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Джон Гілі
Михайло Федоров
MIM-104 Patriot
NASAMS
Норвегія
Велика Британія
Чехія
Німеччина
Україна