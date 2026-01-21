Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters

Михаил Федоров, новый министр обороны и бывший министр цифровой трансформации Украины, пообещал провести радикальную реформу Вооруженных сил, основанную на IT-данных. Он заявил, что начнет с реорганизации управления огромным министерством, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Федоров заявил, что министерство обороны вскоре запустит систему управления полетами дронов, которая увеличит объем доступных данных об эффективности работы экипажей. Аналогичная система будет разработана для артиллерийских экипажей.

Он добавил, что Украина создаст систему, которая позволит ее союзникам обучать свои военные модели искусственного интеллекта на основе ценных боевых данных, собранных в течение почти четырехлетней полномасштабной войны с Россией.

Нам нужно видеть полную картину, чтобы упростить и ускорить принятие управленческих решений - сказал Федоров, добавив, что его целью является увеличение российских потерь на поле боя до такого уровня, что они станут невыносимыми.

Напомним

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ.