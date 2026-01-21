Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:30 • 2656 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 13696 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 20926 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 16302 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19041 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 37317 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 56530 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48601 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 80687 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 41247 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Форум в Давосе: Россия устами Лаврова отвергла любые перспективы мирного соглашения - ISW21 января, 05:15 • 8098 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 22640 просмотра
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка21 января, 07:22 • 5760 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 20147 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 14700 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 856 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 13699 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 14756 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 20929 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 45076 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Тина Кароль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 14756 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 22681 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 22578 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 28517 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 29256 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
9К720 Искандер

Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Михаил Федоров, новый министр обороны, анонсировал радикальную реформу ВСУ. Он планирует реорганизовать управление, запустить системы для дронов и артиллерии, а также делиться боевыми данными с союзниками для обучения ИИ.

Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters

Михаил Федоров, новый министр обороны и бывший министр цифровой трансформации Украины, пообещал провести радикальную реформу Вооруженных сил, основанную на IT-данных. Он заявил, что начнет с реорганизации управления огромным министерством, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Федоров заявил, что министерство обороны вскоре запустит систему управления полетами дронов, которая увеличит объем доступных данных об эффективности работы экипажей. Аналогичная система будет разработана для артиллерийских экипажей.

Он добавил, что Украина создаст систему, которая позволит ее союзникам обучать свои военные модели искусственного интеллекта на основе ценных боевых данных, собранных в течение почти четырехлетней полномасштабной войны с Россией.

Нам нужно видеть полную картину, чтобы упростить и ускорить принятие управленческих решений 

- сказал Федоров, добавив, что его целью является увеличение российских потерь на поле боя до такого уровня, что они станут невыносимыми.

Напомним

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Reuters
Украина