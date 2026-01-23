$43.170.01
15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Михаил Федоров назначил Валерию Ионан своей советницей по международным проектам. Она работала в Минцифры, координировала сотрудничество с Google, Cisco, Microsoft и другими компаниями.

Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Валерия Ионан — стратег по развитию глобальных партнерств и инноватор стала его советницей по международным проектам, передает УНН.

Встретился с Валерией Ионан — стратегом по развитию глобальных партнерств и инноватором. Отныне она моя советница по международным проектам 

- сообщил Федоров.

Подробности

По словам министра, Валерия Ионан более 6 лет работала в команде Минцифры и возглавляла ключевые национальные проекты, направления региональной цифровизации и евроинтеграции.

Она координировала международную коммуникацию с такими мировыми технологическими компаниями, как Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, международными организациями и правительствами по всему миру. Также участвовала в координации Таллиннского механизма — международной инициативы, которая уже выделила €241,7 млн на киберустойчивость Украины. Валерия является идейным вдохновителем многих глобальных проектов и способствовала открытию второго в мире Govtech-центра в сотрудничестве с World Economic Forum в Киеве. 

Президент лично проделал историческую работу по привлечению международных ресурсов. Наша задача — использовать их максимально эффективно. Именно поэтому наш фокус сейчас — системная международная помощь оборонным проектам страны. Должны усиливать существующие и открывать новые партнерства для победы над врагом. Мы высоко ценим сотрудничество с международными партнерами и в дальнейшем будем углублять взаимодействие 

- добавил Федоров.

Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны14.01.26, 16:30 • 3454 просмотра

Министр подчеркнул, что Валерия продолжает работать на международном уровне с правительствами и компаниями над проектированием и масштабированием технологически ориентированных государственно-частных партнерств. Поэтому ее опыт усилит нашу работу. 

В этом году ставим цель — увеличить объемы международной военной помощи. Выстроить реальные win-win отношения, направленные на результат. Интеграция партнеров — в частности, их научного и исследовательского потенциала — сделает нашу систему обороны сильнее, одновременно усиливая их оборонные возможности. Есть несколько направлений, над которыми начинаем работать уже сейчас. Делаем аудит существующих международных проектов, развиваем новые стратегические партнерства, а именно долгосрочные альянсы со странами, фондами и технологическими лидерами. Имеем общее видение по работе с партнерами. Работаем, чтобы усилить наши позиции в мире и превращать международную поддержку в конкретные результаты для страны 

- резюмировал Федоров.

Федоров назначил Стерненко советником по вопросам использования БПЛА на фронте22.01.26, 21:20 • 3400 просмотров

Антонина Туманова

