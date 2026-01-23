Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Валерия Ионан — стратег по развитию глобальных партнерств и инноватор стала его советницей по международным проектам, передает УНН.

Встретился с Валерией Ионан — стратегом по развитию глобальных партнерств и инноватором. Отныне она моя советница по международным проектам - сообщил Федоров.

Подробности

По словам министра, Валерия Ионан более 6 лет работала в команде Минцифры и возглавляла ключевые национальные проекты, направления региональной цифровизации и евроинтеграции.

Она координировала международную коммуникацию с такими мировыми технологическими компаниями, как Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, международными организациями и правительствами по всему миру. Также участвовала в координации Таллиннского механизма — международной инициативы, которая уже выделила €241,7 млн на киберустойчивость Украины. Валерия является идейным вдохновителем многих глобальных проектов и способствовала открытию второго в мире Govtech-центра в сотрудничестве с World Economic Forum в Киеве.

Президент лично проделал историческую работу по привлечению международных ресурсов. Наша задача — использовать их максимально эффективно. Именно поэтому наш фокус сейчас — системная международная помощь оборонным проектам страны. Должны усиливать существующие и открывать новые партнерства для победы над врагом. Мы высоко ценим сотрудничество с международными партнерами и в дальнейшем будем углублять взаимодействие - добавил Федоров.

Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны

Министр подчеркнул, что Валерия продолжает работать на международном уровне с правительствами и компаниями над проектированием и масштабированием технологически ориентированных государственно-частных партнерств. Поэтому ее опыт усилит нашу работу.

В этом году ставим цель — увеличить объемы международной военной помощи. Выстроить реальные win-win отношения, направленные на результат. Интеграция партнеров — в частности, их научного и исследовательского потенциала — сделает нашу систему обороны сильнее, одновременно усиливая их оборонные возможности. Есть несколько направлений, над которыми начинаем работать уже сейчас. Делаем аудит существующих международных проектов, развиваем новые стратегические партнерства, а именно долгосрочные альянсы со странами, фондами и технологическими лидерами. Имеем общее видение по работе с партнерами. Работаем, чтобы усилить наши позиции в мире и превращать международную поддержку в конкретные результаты для страны - резюмировал Федоров.

Федоров назначил Стерненко советником по вопросам использования БПЛА на фронте