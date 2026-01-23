Федоров обсудил с временным поверенным в делах США Дэвис сотрудничество в сфере ПВО

Министр обороны Михаил Федоров провел встречу с временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Стороны обсудили, в частности, сотрудничество в сфере ПВО и дронов. Об этом Федоров сообщил в Telegram, пишет УНН.

Поблагодарил Соединенные Штаты за всестороннюю поддержку Украины — военную и дипломатическую — и готовность углублять наше сотрудничество. Отдельно отметил важность инициативы PURL, которая обеспечивает Силы обороны критически важным вооружением - написал Михаил Федоров.

Он рассказал о работе с партнерами над продолжением PURL и еще одного американского механизма — JUMPSTART, который обеспечивает долгосрочные поставки критического вооружения производства США.

По его словам, для защиты неба важно как можно быстрее иметь четкий прогноз поставок ракет ПВО на этот год и выстроить надежные поставки на годы вперед.

Михаил Федоров и Джули Дэвис обсудили организацию совместной аналитики применения ключевых американских систем — Patriot, HIMARS и других, основываясь на данных с поля боя.

Это позволит нам совместно развивать эти системы и делать их еще более эффективными. Еще один приоритет — артиллерийские снаряды с лазерным наведением, которые существенно повышают точность и глубину поражения. Рассчитываем на поддержку США в этом вопросе - заявил Федоров.

Отдельно они сосредоточились на реализации масштабного соглашения Drone Deal.

"Работаем над тем, чтобы американцы могли напрямую тестировать украинские дроны — без лишней бюрократии. Благодарен за конструктивный разговор и системную поддержку Украины", — резюмировал Михаил Федоров.

