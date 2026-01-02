Ситуація у Покровську: ворог безуспішно намагається накопичити сили для штурму Гришиного - ДШВ
Київ • УНН
росіяни спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил, застосувавши понад 30 одиниць легкої техніки. Підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ знищили частину техніки під час маршу, а решту — безпосередньо у південно-східних межах міста.
Російські війська безуспішно намагаються накопичити сили для штурму Гришиного, мета противника – наростити подальший тиск на північні околиці Покровська і здійснити штурм Гришиного, повідомили у 7-му корпусі ДШВ ЗСУ у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Ворог, як вказано, застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт.
"Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину - Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття. За наявною інформацією, діяла 76-ту десантно-штурмова дивізія рф", - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.
Мета противника – наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а у подальшому – здійснити штурм Гришиного
