Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 43220 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 68429 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 54236 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 51698 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 170506 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 167106 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56118 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46440 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38899 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Ситуация в Покровске: враг безуспешно пытается накопить силы для штурма Гришино - ДШВ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил, применив более 30 единиц легкой техники. Подразделения 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили часть техники во время марша, а остальную — непосредственно в юго-восточных пределах города.

Ситуация в Покровске: враг безуспешно пытается накопить силы для штурма Гришино - ДШВ

Российские войска безуспешно пытаются накопить силы для штурма Гришино, цель противника – нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска и осуществить штурм Гришино, сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Ситуация в Покровске: противник безуспешно пытается накопить силы для штурма Гришино. россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств

- сообщили в ДШВ.

Враг, как указано, применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автотранспорте.

"Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть - Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных пределах города, когда враг искал для себя укрытие. По имеющейся информации, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия рф", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Цель противника – нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем – осуществить штурм Гришино

- указали в ДШВ.

Битва за Покровск: за пять месяцев в агломерации ликвидировали более 7 тысяч оккупантов - ДШВ01.01.26, 15:06 • 2886 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
M142 HIMARS