Ситуация в Покровске: враг безуспешно пытается накопить силы для штурма Гришино - ДШВ
Киев • УНН
Россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил, применив более 30 единиц легкой техники. Подразделения 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили часть техники во время марша, а остальную — непосредственно в юго-восточных пределах города.
Российские войска безуспешно пытаются накопить силы для штурма Гришино, цель противника – нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска и осуществить штурм Гришино, сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Враг, как указано, применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автотранспорте.
"Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть - Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных пределах города, когда враг искал для себя укрытие. По имеющейся информации, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия рф", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.
