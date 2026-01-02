Ситуация в Покровске: враг безуспешно пытается накопить силы для штурма Гришино - ДШВ

Российские войска безуспешно пытаются накопить силы для штурма Гришино, цель противника – нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска и осуществить штурм Гришино, сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Ситуация в Покровске: противник безуспешно пытается накопить силы для штурма Гришино. россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств - сообщили в ДШВ.

Враг, как указано, применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автотранспорте.

"Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть - Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных пределах города, когда враг искал для себя укрытие. По имеющейся информации, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия рф", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Цель противника – нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем – осуществить штурм Гришино - указали в ДШВ.

