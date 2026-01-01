Битва за Покровск: за пять месяцев в агломерации ликвидировали более 7 тысяч оккупантов - ДШВ

Силы обороны с середины лета ликвидировали более 7 тысяч россиян и ранили более 2,6 тысячи в агломерации Покровска, который стал целью для оккупантов в 2025 году, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в четверг, пишет УНН.

В 2025 году Покровск стал целью №1 для оккупантов. С середины прошлого лета враг активизировал попытки по захвату Покровска и Мирнограда. Но украинские воины твердо сдерживали оккупантов. В результате: за последние 5 месяцев Силы обороны ликвидировали в Покровской агломерации более 7 тысяч россиян, еще более 2,6 тысяч – ранены. Такое количество потерь – соизмеримо с размером дивизии - сообщили в ДШВ.

Также украинские воины, как указано, уничтожили сотни вражеской броне-, авто- и мототехники. "А еще противник несколько раз объявлял о "захвате" Покровска и Мирнограда, тем самым лишь подтверждал лживость своих предыдущих заявлений", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.

"В 2026-м защитники Покровска продолжают борьбу. Потому что где мы – там Украина", - подчеркнули в 7-м корпусе ДШВ.

