Битва за Покровськ: за п'ять місяців в агломерації ліквідували понад 7 тисяч окупантів - ДШВ

Сили оборони з середини літа ліквідували понад 7 тисяч росіян та поранили понад 2,6 тисячі в агломерації Покровська, який став ціллю для окупантів у 2025 році, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у четвер, пише УНН.

2025 року Покровськ став ціллю №1 для окупантів. З середини минулого літа ворог активізував спроби із захоплення Покровська та Мирнограду. Але українські воїни твердо стримували окупантів. Як результат: за останні 5 місяців Сили оборони ліквідували у Покровській агломерації понад 7 тисяч росіян, ще більше 2,6 тисяч – поранені. Така кількість втрат – співмірна з розміром дивізії - повідомили в ДШВ.

Також українські воїни, як вказано, знищили сотні ворожої броне-, авто- та мототехніки. "А ще противник кілька разів оголошував про "захоплення" Покровська та Мирнограду, тим самим лише підтверджував брехливість своїх попередніх заяв", - зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

"У 2026-му оборонці Покровська продовжують боротьбу. Бо де ми – там Україна", - наголосили у 7-му корпусі ДШВ.

