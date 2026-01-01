Битва за Покровськ: за п'ять місяців в агломерації ліквідували понад 7 тисяч окупантів - ДШВ

$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 4150 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 6630 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 6674 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 77641 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 95247 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 37653 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37438 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33137 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27043 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Київ • УНН

 • 62 перегляди

Сили оборони ліквідували понад 7 тисяч росіян та поранили понад 2,6 тисяч у Покровській агломерації за останні 5 місяців. Українські воїни знищили сотні ворожої техніки, стримуючи спроби захоплення Покровська та Мирнограду.

Сили оборони з середини літа ліквідували понад 7 тисяч росіян та поранили понад 2,6 тисячі в агломерації Покровська, який став ціллю для окупантів у 2025 році, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у четвер, пише УНН.

2025 року Покровськ став ціллю №1 для окупантів. З середини минулого літа ворог активізував спроби із захоплення Покровська та Мирнограду. Але українські воїни твердо стримували окупантів. Як результат: за останні 5 місяців Сили оборони ліквідували у Покровській агломерації понад 7 тисяч росіян, ще більше 2,6 тисяч – поранені. Така кількість втрат – співмірна з розміром дивізії

- повідомили в ДШВ.

Також українські воїни, як вказано, знищили сотні ворожої броне-, авто- та мототехніки. "А ще противник кілька разів оголошував про "захоплення" Покровська та Мирнограду, тим самим лише підтверджував брехливість своїх попередніх заяв", - зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

"У 2026-му оборонці Покровська продовжують боротьбу. Бо де ми – там Україна", - наголосили у 7-му корпусі ДШВ.

російські окупанти зазнали значних втрат у 2025 році: звіт Генштабу ЗСУ01.01.26, 10:06 • 2536 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Покровськ
Мирноград
Україна