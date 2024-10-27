Допомога Україні з боку США зменшиться незалежно від того, хто переможе на виборах президента – Bloomberg

Навіть у випадку перемоги на виборах президента в Сполучених штатах Камали Гарріс допомога з боку цього союзника для України може зменшитися, про це йдеться у статті агентства Bloomberg, повідомляє УНН.

"Якщо Трамп, який заявив, що хотів би "врегулювати" конфлікт ще до вступу на посаду, буде обраний і виконає свої погрози припинити підтримку, варіанти для України різко звузяться. Але навіть якщо Камала Гарріс переможе, США, ймовірно, буде важко отримати значну фінансову підтримку через Конгрес, заявили західні офіційні особи, які відмовилися називатися, обговорюючи чутливі питання", - йдеться у статті.

Автори статті зауважують, що Київ уже відчув, як може виглядати послаблення підтримки. Внутрішня боротьба в США затримала затвердження багатомільярдного пакету допомоги на шість місяців, завдавши удару по Україні, якій бракує боєприпасів і робочої сили. "Москва продовжує свої атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру країни, яка, за побоюваннями Києва, призведе до масових відключень електроенергії та перебоїв у опаленні з настанням холодної пори року.

Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла – Міненерго

Крім панування в повітрі, Росія зберігає значні переваги над Україною в боєприпасах. За словами одного західного чиновника, особовий склад армії перевищує кількість київських у співвідношенні три до одного, імовірно, він збільшується щомісяця на 30 тисяч нових військових. Москва також посилила свої сили тисячами північнокорейських військових", - йдеться у статті.

Автори наголошують, що офіційні особи США стурбовані, але менш песимістично, ніж інші союзники, щодо ситуації на полі бою. Раніше в жовтні високопоставлені чиновники США заявили, що очікують, що Україна зможе утримати територію в Курській області Росії принаймні кілька місяців, зазначивши, що Київ бачить стабільніші поставки боєприпасів.

Цього може вистачити Україні, щоб утримати рубіж, але може бути недостатньо для перемоги, зауважують журналісти.

Зеленський доручив членам Ставки взятись за План посилення України: що він передбачає

Київ шукає посилення протиповітряної оборони та підтримки з боку сусідніх країн для знищення російських ракет і безпілотників, які наближаються до їх повітряного простору, а також здатності погіршити наступальний потенціал Росії на окупованих територіях.

Україні потрібно більше техніки для своїх бригад; Німеччина та Франція мають на меті забезпечити обладнання щонайменше для двох, зазначив Зеленський. Київ також шукає допомоги в розвитку власних потужностей дальнього удару, на що США вже пообіцяли виділити 1,6 мільярда доларів.

Україна також буде прагнути продовжувати просування в Курській області з метою впливу на громадську думку в Росії, повідомили джерела, знайомі з питанням.

"Росія збереже ініціативу, не враховуючи втрат, і використовуватиме свої можливі локальні успіхи на полі бою, щоб тиснути на Україну всередині країни та тиснути на наших партнерів", – заявив дослідник київського Національного інституту проблем безпеки Микола Бєлєсков.

"Модель, за якою Захід забезпечує боєприпасами, а Україна — живою силою, може більше не працювати. Хоча США завжди заявляли, що американських військ на землі не буде, ми наближаємося до моменту, коли така потреба може виникнути у наших партнерів, оскільки українські ресурси не безмежні", - заявив аналітик.

Вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет: Зеленський про посилення ППО