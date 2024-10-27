Допомога Україні з боку США зменшиться незалежно від того, хто переможе на виборах президента – Bloomberg

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7446 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20269 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41316 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77872 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64170 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77499 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93028 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87220 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175675 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100970 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
48%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23622 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10931 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11616 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13160 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20807 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20272 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175678 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332209 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265650 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41318 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17330 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22507 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28283 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49124 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Допомога Україні з боку США зменшиться незалежно від того, хто переможе на виборах президента – Bloomberg

Київ • УНН

 • 43825 перегляди

За даними Bloomberg, підтримка України з боку США може скоротитися незалежно від результатів виборів президента. Західні чиновники відзначають складнощі з отриманням фінансової допомоги через Конгрес.

Допомога Україні з боку США зменшиться незалежно від того, хто переможе на виборах президента – Bloomberg

Навіть у випадку перемоги на виборах президента в Сполучених штатах Камали Гарріс допомога з боку цього союзника для України може зменшитися, про це йдеться у статті агентства Bloomberg, повідомляє УНН.

"Якщо Трамп, який заявив, що хотів би "врегулювати" конфлікт ще до вступу на посаду, буде обраний і виконає свої погрози припинити підтримку, варіанти для України різко звузяться. Але навіть якщо Камала Гарріс переможе, США, ймовірно, буде важко отримати значну фінансову підтримку через Конгрес, заявили західні офіційні особи, які відмовилися називатися, обговорюючи чутливі питання", - йдеться у статті.

Автори статті зауважують, що Київ уже відчув, як може виглядати послаблення підтримки. Внутрішня боротьба в США затримала затвердження багатомільярдного пакету допомоги на шість місяців, завдавши удару по Україні, якій бракує боєприпасів і робочої сили. "Москва продовжує свої атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру країни, яка, за побоюваннями Києва, призведе до масових відключень електроенергії та перебоїв у опаленні з настанням холодної пори року.

Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла – Міненерго 13.10.24, 13:13 • 17958 переглядiв

Крім панування в повітрі, Росія зберігає значні переваги над Україною в боєприпасах. За словами одного західного чиновника, особовий склад армії перевищує кількість київських у співвідношенні три до одного, імовірно, він збільшується щомісяця на 30 тисяч нових військових. Москва також посилила свої сили тисячами північнокорейських військових", - йдеться у статті.

Автори наголошують, що офіційні особи США стурбовані, але менш песимістично, ніж інші союзники, щодо ситуації на полі бою. Раніше в жовтні високопоставлені чиновники США заявили, що очікують, що Україна зможе утримати територію в Курській області Росії принаймні кілька місяців, зазначивши, що Київ бачить стабільніші поставки боєприпасів.

Цього може вистачити Україні, щоб утримати рубіж, але може бути недостатньо для перемоги, зауважують журналісти.

Зеленський доручив членам Ставки взятись за План посилення України: що він передбачає24.10.24, 17:12 • 55888 переглядiв

Київ шукає посилення протиповітряної оборони та підтримки з боку сусідніх країн для знищення російських ракет і безпілотників, які наближаються до їх повітряного простору, а також здатності погіршити наступальний потенціал Росії на окупованих територіях.

Україні потрібно більше техніки для своїх бригад; Німеччина та Франція мають на меті забезпечити обладнання щонайменше для двох, зазначив Зеленський. Київ також шукає допомоги в розвитку власних потужностей дальнього удару, на що США вже пообіцяли виділити 1,6 мільярда доларів.

Україна також буде прагнути продовжувати просування в Курській області з метою впливу на громадську думку в Росії, повідомили джерела, знайомі з питанням.

"Росія збереже ініціативу, не враховуючи втрат, і використовуватиме свої можливі локальні успіхи на полі бою, щоб тиснути на Україну всередині країни та тиснути на наших партнерів", – заявив дослідник київського Національного інституту проблем безпеки Микола Бєлєсков.

"Модель, за якою Захід забезпечує боєприпасами, а Україна — живою силою, може більше не працювати. Хоча США завжди заявляли, що американських військ на землі не буде, ми наближаємося до моменту, коли така потреба може виникнути у наших партнерів, оскільки українські ресурси не безмежні", - заявив аналітик.

Вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет: Зеленський про посилення ППО15.10.24, 19:37 • 29941 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Камала Гарріс
Шахед-136
Дональд Трамп
Північна Корея
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00